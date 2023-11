Els patinets elèctrics s’han convertit en un element present en l’espai públic de ciutats com Sabadell o altres municipis catalans i de la comarca. El seu creixent ús ha obert la necessitat de considerar aquests vehicles de mobilitat personal, tant des d’un punt de vista de la seva regulació com pel que fa a l’adaptació dels espais de circulació.

Més enllà de la presència a la xarxa viària i els carrers, la seva expansió entre la ciutadania que els usa per a desplaçar-se s’ha vist condicionada per una altra circumstància. Les intervencions de Bombers en incendis amb patinets implicats va créixer en l’últim any (+8) a la nostra comarca, segons dades facilitades pel cos.

A més, si mirem el balanç fins al mes de setembre d’enguany, s’han produït cinc incidents amb un patinet incendiat, xifra que situa el Vallès Occidental com la segona comarca catalana amb més casos, només superada pel Baix Llobregat, on han cremat fins al setembre vuit aparells. Cal apuntar que en el recull de dades s’exclou Barcelona ciutat, ja que els incendis que tenen lloc a la capital catalana són competència dels Bombers de Barcelona.

L’evolució al Vallès Occidental

Tal com precisen els Bombers, el 2020 -condicionat pel confinament i les restriccions de la mobilitat per la pandèmia- es va actuar en cinc fets amb patinets cremats al Vallès. L’any següent se’n va registrar un menys (4), però l’increment de casos es va donar especialment el 2022, amb una dotzena d’intervencions en diferents àmbits, ja sigui en una llar, al transport o a la via pública.

Fonts del cos precisen que no tots els incendis són produïts directament per la crema d’un patinet, però sí que n’hi havia algun d’implicat en l’actuació. De fet, les mateixes veus afegeixen que des dels Bombers s’ha posat el focus en aquests aparells. Fins ara, les intervencions efectuades només inclouen el concepte de patinets a través d’una etiqueta per fer el filtratge en la descripció del fet, però l’augment del seu ús i la presència creixent en escenaris amb incendis obre la porta a posar-hi específicament encara més atenció.

Per què es cremen els patinets?

Els aparells porten bateries de liti, com les que també s’utilitzen en bicicletes elèctriques, mòbils o ordinadors. La gran majoria de patinets porten la bateria sota la base per millorar-ne l’estabilitat i optimitzar el repartiment del pes en un vehicle pensat per ser molt lleuger. La seva posició és, de fet, un factor que faci augmentar el risc d’explosió en els patinets, perquè la bateria està més exposada a cops i a humitat, dos factors que comporten problemes.

Lluís Mendo, responsable de salvament de trànsit i assistències tècniques dels bombers de la Generalitat, va advertir fa uns mesos que els usuaris facin servir el carregador que aporta el fabricant i, quan ja està carregat, desendollar-lo. A més, si és possible, els experts recomanen carregar el patinet a l’exterior o en una zona on no hi hagi a prop elements combustibles i, si no es pot vigilar-lo prou, tenir detectors de fums per reduir els riscos.

Alguns casos coneguts

Amb tot, els casos s’han anat succeint. Fa un any, l’octubre del 2022, l’incendi d’un patinet elèctric a l’interior d’un habitatge de Terrassa va deixar dues dones ferides. Una de les afectades, de 29 anys, va patir cremades d’àcid a la cara en intentar apagar el foc amb l’ajuda d’un extintor. Cinc dotacions dels Bombers es van desplaçar al lloc i van comprovar que l’incendi del patinet ja s’estenia per un matalàs.

El foc es va poder sufocar ràpidament i els veïns van poder tornar a casa. Però no va ser l’únic incendi de patinet elèctric de la nit ja que es va produir un succés similar a Sant Vicenç dels Horts. Una acumulació de fets que van motivar l’adopció de mesures per part de les administracions.

La prohibició al transport públic

Fa menys d’un mes, el consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va aprovar prohibir indefinidament els patinets elèctrics al transport públic. L’ATM creu que no hi ha “suficients garanties” i posa l’accent en la seguretat de les bateries.

En un comunicat, defensava que l’impacte de la deflagració d’una bateria d’aquests vehicles de mobilitat personal “pot ser molt elevat”, sobretot tenint en compte l’alta densitat de viatgers en algunes franges horàries. Així, l’ATM s’ha fet seva la proposta del grup d’experts que ha analitzat els riscos que suposen els patinets, vetats temporalment des del febrer després que un vehicle s’incendiés en un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat.

Sabadell, amb excepcions

A Sabadell, de moment, la decisió afecta infraestructures i serveis com els trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a la línia S2, o a la xarxa ferroviària de Rodalies, amb l’R4. Els usuaris ja no poden entrar els vehicles en aquests equipaments, tot i que a la ciutat hi ha una excepció respecte a altres municipis de l’entorn.

El veto no s’aplica als Transports Urbans de Sabadell (TUS), que manté les portes obertes als patinets elèctrics. Un fet que suposa que un usuari sabadellenc que agafi l’autobús i el tren pugui pujar el vehicle de mobilitat personal en el primer trajecte, però no en el segon.

Infraccions i regulació a la ciutat

El debat no només s’ha estès pels riscos de deflagració. A la nostra ciutat, la Policia Municipal ha interposat prop de 600 denúncies a conductors de VMP des de l’inici d’any. Entre dues i tres multes cada dia. Les infraccions més habituals són circular dues o més persones en un mateix vehicle o conduir els patinets per la vorera. Suposen cinc de cada deu denúncies. Però també hi ha altres multes per no respectar els semàfors en vermell o per conduir amb mòbils o auriculars.

“No volem recaptar diners, només que es facin bé les coses”, va defensar fa uns dies l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. “Intensificarem aquesta campanya les properes setmanes”, va avançar. De conscienciació i de sancions. L’ordenança de trànsit, que s’haurà d’aprovar en aquest mandat, incorporarà les regulacions del patinet elèctric a Sabadell.