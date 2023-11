Saps on és… la Caseta de les Aigües?

És un dels elements que conformen el Parc Fluvial del Ripoll, i tot i no estar ubicada en una zona de pas habitual per als caminadors que s’atansen fins a la llera del riu, la Caseta de les Aigües va tenir un paper molt rellevant bombant aigua, durant més de cinquanta anys, fins a l’any 1967. A partir del 1952, les instal·lacions van entrar en un desús progressiu a causa de l’arribada d’aigües del Llobregat.

Ubicada al costat dret del riu Ripoll, a tocar del camí Fàbrica Castelló, a sota el Taulí i la Torre de l’Aigua, la Caseta de les Aigües disposava d’un sistema de bombament per captar l’aigua de l’aqüífer del Ripoll. Aquesta aigua s’impulsava fins a la Torre de l’Aigua per mitjà d’unes bombes situades a l’edifici, enginyat (1913) per l’arquitecte sabadellenc, Josep Renom. L’aigua s’emmagatzemava a la Torre de l’Aigua i d’allà es distribuïa a la ciutat.

En l’actualitat, i després de rehabilitar l’edifici, el sistema de captació funciona per bombar l’aigua fins al parc del Taulí i tot el parc fluvial del Ripoll, aprofitant part de les antigues instal·lacions.