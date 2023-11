Sabadell se solidaritza amb el Marroc

L’Ajuntament ha enviat 6.900 € de subvenció a la Creu Roja per ajudar als afectats pel terratrèmol del Marroc del passat setembre. Els diners es destinaran a l’ajuda humanitària i la mesura ha comptat amb l’aprovació de tot el ple. La col·laboració del consistori se suma a una de conjunta iniciada per Creu Roja. Aquesta va començar al setembre i es preveu que duri fins al març del 2024. En total es calcula que s’aportaran 450.000 euros per ajudar al país nord-africà.