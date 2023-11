Cara i creu del Club Natació Sabadell de vòlei: el masculí cau i el femení guanya a Múrcia

Cara i creu. El sènior masculí del Club Natació Sabadell de Superlliga2 va caure a Les Naus per 1-3 (20-25/17-25/25-21/19-25) davant el Xátiva en un partit de superioritat visitant. En el primer set, l’equip entrenat per Roberto Pozzato va començar manant, però el Xàtiva va capgirar el marcador. Els sabadellencs van intentar canviar la dinàmica demanant dos temps morts, però no va tenir l’efecte esperat. Els errors en atac van ser claus en el primer parcial per l’equip valencià (20-25).

El segon set ha estat molt igualat, amb els sabadellencs jugant contra el marcador i de nou va caure del cantó visitant per 17-25. En el tercer set, els jugadors de Pozzato van millorar les seves prestacions aconseguint un equilibri entre defensa i atac que tindria la seva recompensa en el marcador amb un 25-21 que donava esperances. El Xátiva, però, va recuperar la seva millor versió en el quart sent i no va donar marge a la remuntada (19-25).

El femení no falla a Múrcia

El sènior femení de Primera Nacional va fer la feina, complint amb el paper de favorit a la pista del Voley Murcia, penúltim classificat del grup. Una victòria clara i inapel·lable per 0-3 (14-25/23-25/15-25).

L’equip nedador vas ser molt superior, desenvolupant un bon joc tant en atac com en recepció. En el segon set, l’equip murcià va millorar el seu rendiment i va aconseguir lluitar el parcial a l’equip entrenat per Xavi Perales, fins al 23-25 final. En el tercer set, les sabadellenques van tornar a mostrar el seu potencial per sentenciar el partit amb un contundent 15-25. Amb aquesta victòria, el Club Natació Sabadell es posiciona en cinquena posició del grup.