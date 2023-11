Un Sabadell-Lugo amb màxima necessitat després d’una setmana convulsa

En una situació gairebé desesperada, el Sabadell necessita trencar la seva desastrosa dinàmica negativa (6 derrotes consecutives) davant el CD Lugo aquest diumenge (16 hores) a la Nova Creu Alta. Tot això en un context rocambolesc, després de destituir el director esportiu, Jaume Milà, substituït per Carlos Rosende, i la continuïtat de Gerard Bofill a la banqueta amb data de caducitat.

Després de moltes especulacions, Gerard Bofill va ser ratificat pel director general del club, Bruno Batlle, per dirigir l’equip contra el CD Lugo en la roda de premsa de comiat del director esportiu, Jaume Milà, curiosament el seu gran valedor. De totes maneres, el club té presa la decisió i el relleu a la banqueta és qüestió de dies. Óscar Cano és el preferit, però no l’únic candidat.

El mateix Bofill ha admès que ha mantingut contacte amb el nou director esportiu, Carlos Rosende durant la setmana: “ha estat un canvi d’impressions per analitzar la situació i compartir punts de vista. També ha parlat amb la plantilla donant un missatge dur i clar”, però sense anar més enllà sobre la seva situació personal. De fet, s’ha tancat en banda sobre el seu futur: “Només penso a sortir a guanyar el diumenge i preparar el plantejament per aconseguir-ho. Jo entenc que m’avaluen els resultats i no han estat els esperats, però no estic pendent de tot allò que no controlo ni depèn de mi”, ha insistit.

Tot i les sis derrotes consecutives -cinc amb ell a la banqueta-, Bofill ha subratllat que “després d’analitzar tots els partits, en quatre dels sis vam tenir més expectatives de marcar que el rival. Només el Rayo Majadahonda i el Celta Fortuna van ser superiors”. Gairebé no s’ha parlat del rival, un Lugo que arriba sense conèixer la derrota com a visitant. “Doncs el nostre objectiu és que la primera arribi a la Nova Creu Alta. L’equip ha demostrat que vol i està amb moltes ganes”.

El capítol de baixes contínua sent molt extens. A la llista s’ha afegit Raúl Baena després de la sanció de 6 partits que Bofill considera “totalment desmesurada”. El tècnic recupera Carlos Beitia i està pendent del central Jon Amelibia, qui ha entrenat durant la setmana, però ho té difícil. Tampoc hi serà el porter Froi, amb una lesió a la mà. El segon serà Sebas Koula.

El Lugo de Munitis

Després de jugar amb foc i salvar-se de manera miraculosa diverses temporades, el CD Lugo va caure a Primera Federació i ara és un dels candidats a l’ascens. Pedro Munitis encapçala el projecte, amb un equip molt renovat on destaquen els exarlequinats Aguza i César Morgado (baixa per lesió). Tampoc jugarà el pitxitxi de l’equip Willy (5 gols) per sanció. Fora de casa encara no coneix la derrota: dues victòries: Rayo Majadahonda (1-2) i Osasuna Promesas (1-2); i tres empats: Unionistas (1-1), Real Sociedad B (1-1) i Fuenlabrada (0-0).

El balanç global dels duels -tots fins ara a Segona Divisió A- contra el CD Lugo afavoreix el Sabadell (3 victòries, 1 empat i 1 derrota), però l’última visita a la Nova Creu Alta (20/21) va deixar un regust molt amarg. Un penal absurd i totalment innecessari d’Undabarrena en la darrera acció del partit va impedir un triomf vital per la permanència. Guruzeta havia avançat el conjunt arlequinat. Uns punts que es trobarien a faltar al final.

El duel serà dirigit pel col·legiat valencià Francisco Javier Fernández Vidal, qui te dos antecedents molt negatius amb el Sabadell a Primera Federació: 0-2 davant el Castellón (21/22) i 0-1 contra el Gimnàstic la passada temporada.