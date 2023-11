Un 23F dels jutges?

[Jordi Serrano, Historiador i rector de la UPEC]

Enric Juliana diu a la ràdio que davant el que passa aquests dies a Madrid no s’ha de tenir por. Tenint en compte que Juliana sempre s’equivoca, començo a tenir-ne. A veure, a partir del 2010 vaig tenir clar des del primer moment que els catalans anàvem al davant d’una revolta de caràcter democràtic i republicana que significava la fi de la por. Aquest fet es devia a la irrupció de dues generacions de catalans que ja no havien viscut la dictadura. També que els catalans érem els primers, però que hi anirien al darrere tots els altres: ateus, heretges, científics, lliberals, progressistes, lliurepensadors, pacifistes, sindicalistes, humanistes, republicans, gais, laics, podemites, feministes, anarquistes, comunistes i, és clar, no podrien faltar els socialistes.

Aquests dies, els mitjans de comunicació resten catatònics. No reaccionen adequadament amb el que veuen. Hi ha manifestacions que alguns mitjans diuen que són conservadores, que en realitat són nazis, amb nazis, banderes nazis i braçalets nazis, salutacions “brazo en alto” i cantant el Cara al sol. També diuen que hi ha banderes preconstitucionals, perdoneu, però no és veritat, hi ha banderes feixistes. Com n’hem de dir d’una bandera monàrquica amb l’aguilucho?

També fan manifestacions amb nines inflables amb al·lusions a les ministres del govern. Això ja no sé com qualificar-ho perquè entra en l’àmbit de la malaltia psiquiàtrica. Les accions de la cayetanada es podrien resumir amb el crit de “Putodefender España”. Vaja! Les manifestacions davant les seus del PSOE són la rèmora de l’intent d’entrada de la Policia Nacional a la seu de la CUP el 20 de setembre del 2017. El discurs feixista de Feijóo i d’Abascal va en el mateix sentit. No accepten el resultat electoral. Ni trumpisme ni hòsties: aquí són feixistes. Diguem les coses pel seu nom. No accepten el resultat electoral! Massa periodistes critiquen el dur discurs inicial de Pedro Sánchez. Què esperaven? Si una turba vol assaltar la seu del seu partit i el Feijóo calla?

Ara els jutges estan emprenyats perquè es vol investigar el lawfare. Diuen que és mentida i els caducats membres del CGPJ fan escrits abans de veure una llei, fins i tot fan manifestacions? Això és precisament lawfare! El jutge del jutjat número 13 de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer (amb el guàrdia civil neofalangista Daniel Baena que feia informes al·lucinants, mentre insultava la gent a les xarxes), els jutges Lamela, Llarena, Marchena… aquests no han comès lawfare? De veritat? El problema de fons és que només tres intel·lectuals potents hi ha a Espanya que entenguin el problema: Javier Pérez Rojo, Pablo Iglesias i Ignacio Sánchez Cuenca. Estem a l’avantsala del que és desconegut, sota la consigna i el crit colpista de José M. Aznar atiant la patuleia feixista. I Díaz Ayuso dient “hijo de puta” a Pedro Sánchez. Tot això fa soroll de togues. Cal preocupar-se.