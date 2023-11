CN Sabadell i Escola Pia es retroben amb el triomf

Els representants sabadellencs de Segona B de futbol sala van signar una jornada rodona. El CN Sabadell es va imposar al Picassent (2-0) al Pavelló Nord i va trencar la dinàmica de tres partits sense conèixer el triomf. L’Escola Pia, per altra banda, va viure un partit de bogeria a Can Colapi davant l’Hospitalet Bellsport (7-6), però es va endur els tres punts sobre la botzina i va acabar amb la seva ratxa de quatre empats consecutius.

Els escolapis van controlar els tempos d’un enfrontament que va tenir un ritme frenètic. Marcel Bravo va avançar als sabadellencs i, després de l’empat dels barcelonins, Aleix Canet, Dani Loinaz i un doblet de Lenny Ramos van obrir escletxa amb un contundent 5 a 1. No va defallir l’Hospitalet que, en set minuts d’embranzida ja al tram final, va aconseguir igualar. Entremig, Loinaz va fer el seu doblet abans que els visitants deixessin el 6 a 6.

Amb l’empat, tots dos equips van buscar el triomf als darrers instants, però l’Escola Pia va ser qui es va endur els punts. Lenny Ramos va signar el seu ‘hat-trick’ per a situar-se al més alt de la taula de golejador del grup amb 14 gols i per a deixar els tres punts a Can Colapi. Els de Pedro Donoso continuen allargant la seva dinàmica de partits sense perdre i ja acumulen vuit partits. A més, se situen cinquens a només dos punts de la zona de ‘play-off’. La setmana vinent visitaran al Picassent, un altre rival de la zona alta.

Victòria al tram final

Precisament contra el Picassent es va enfrontar el CN Sabadell, en un partit que va ser molt més tancat que els dels escolapis. Els nedadors van ser dominadors del joc i les ocasions durant la major part de l’enfrontament, però no van estar encertats de cara a porteria. No va ser fins al tram final que els de Pau Machado van trobar el camí del gol. Marc Hermosel va avançar als sabadellencs a cinc minuts del final. Buscant l’empat amb porter-jugador l’equip valencià, Álex Llamas va aprofitar una errada per a marcar, a porteria buida, el segon i confirmar els tres punts.

El CNS es retroba amb el triomf després de tres partits i es refà a la perfecció de la primera derrota de la temporada a la lliga de la jornada anterior. Amb aquesta victòria, a més, superen al seu rival de la jornada, el Picassent i es col·loquen tercers, una setmana més en zona de ‘play-off’ amb 18 punts. Els nedadors visitaran al cuer Calvià a la propera jornada, els balears encara no han sumat cap punt aquesta temporada.