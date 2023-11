Creu Roja Sabadell inicia la recollida de joguines de Nadal per a 1.510 infants

Puzzles, jocs de taula, ninots i muntanyes de regals que aniran a parar al peu de l’arbre de Nadal de més de 860 famílies de Sabadell, Badia i Barberà del Vallès. Creu Roja de Sabadell inicia la 31a edició de la campanya de joguines per a infants en situació de vulnerabilitat. L’entitat vol recollir 4.600 jocs i joguines noves per a totes les edats que s’entregaran a més de 1.510 infants d’un total de 868 famílies.

“És la campanya anual que més il·lusió em fa per a qui va dirigida i per l’esperit de la mateixa”, exposa Montse Font, presidenta de la Creu Roja. Per quart any consecutiu, es torna a muntar el format botiga de la Creu Roja perquè les famílies puguin escollir les joguines més adients pels seus fills, enlloc de repartir lots ja elaborats. Cada infant podrà tenir tres regals. Una joguina principal, una d’educativa i una de complementària.

La Creu Roja no només recollirà joguines d’entitats, empreses i particulars –que han de ser no bèl·liques ni sexistes– sinó que també han impulsat un web per recollir aportacions econòmiques. “Per petita que sigui, ens ajudarà a complir les il·lusions de més de 1.500 infants vulnerables”, apunta Font. Aquesta alternativa facilita que l’organització adquireixi directament les joguines que es necessiten en funció dels grups d’edat, gustos i necessitats individuals. Les donacions es poden fer a través del web que Creu Roja Sabadell ha obert especialment per a la campanya.

La inflació i les joguines

La campanya de joguines d’enguany està marcada per un context d’escalada de preus que ha complicat encara més l’economia de moltes famílies. “La crisi derivada de la inflació de preus ha empitjorat la situació de moltes famílies, que travessen grans dificultats per atendre les seves necessitats bàsiques, especialment pel que fa a alimentació, habitatge, energia i transport”, assegura Font.

Però des de Creu Roja Sabadell no volen que els nens d’aquestes famílies no puguin gaudir dels jocs. “Les famílies prioritzen l’adquisició de productes de primera necessitat”, destaca. I ja van notar els primers esculls de la inflació en la campanya anterior.

[#ElsSeusDretsEnJoc] 💥 Tret de sortida a la campanya de joguines 2023-2024 de #CreuRojaSBD 🎯 Enguany, hem d'assolir 4.600 joguines per a més de 1.500 infants. 🔗 Pots fer el teu donatiu aquí: https://t.co/1qYIVSfmeP#CampanyadeJoguines #CRJ pic.twitter.com/P3ANtBgnHF — Creu Roja Sabadell (@CreuRojaSBD) November 13, 2023

A Sabadell, es va viure un descens de donacions de joguines que provenien de particulars. Ara bé, es va arribar a repartir joguines noves a 2.000 infants –l’any passat, també de Sant Quirze del Vallès–, que van rebre sota del seu arbre un regal dels reis d’Orient.“És una campanya que rep molt suport del teixit associatiu i empresarial i això ens permet cada any complir els objectius marcats”, valora la presidenta de Creu Roja Sabadell.

El projecte busca la coparticipació de les famílies. I, entre el 21 i el 23 de novembre, es faran tres tallers a la Biblioteca Vapor Badia per a pares i mares beneficiaris de la campanya. Les sessions, dinamitzades pel voluntariat del projecte, volen sensibilitzar els pares sobre la importància de la joguina educativa.