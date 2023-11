Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Les últimes hores han estat marcades per l’ensurt a l’Aeroport de Sabadell, on una persona va resultar ferida després d’un accident.

Una avioneta va perdre el control i es va estavellar al marge de la pista de l’Aeroport de Sabadell. Una persona ha resultat ferida a una mà arran de l’accident, que es va produir prop de les cinc de la tarda. “Ha xocat contra un senyal”, afirmava un testimoni del sinistre.

Directe, clar i amb un discurs generós i també força contundent. Així s’ha mostrat el nou director esportiu del Centre d’Esports, Carlos Rosende, en la seva presentació oficial, acompanyat del president, Pau Morilla–Giner, poques hores després d’anunciar-se la incorporació d’Óscar Cano per ocupar la banqueta arlequinada en substitució de Gerard Bofill, qui queda desvinculat del club.

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns la licitació de tres obres que porten anys sobre la taula. Tal com va avançar el Diari de Sabadell el passat divendres, es tracta de la retirada dels estabilitzadors de l’exterior i trasllat a l’interior de la fàbrica Bosser (vapor de Ca l’Escardat), al carrer d’Alemanya cantonada Ferran Casablancas; les primeres obres de rehabilitació de la Torre d’en Feu; i la rehabilitació d’una altra nau del conjunt fabril de Sallarès Deu, al barri de Gràcia, per ubicar-hi el Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital (CTTD).

Veïns dels Merinals volen més autobusos al seu barri. Amb quatre parades per sentit, dues línies de Transports Urbans de Sabadell (TUS) entre setmana –l’L4 i L44– i una freqüència de pas de mitja hora per línia i una espera conjunta de 15 minuts entre autobús i autobús, els residents de la zona sostenen que el servei se’ls hi queda curt.

Tic-tac. Hem entrat de ple en la setmana del Nadal a Sabadell. La campanya viurà el seu tret de sortida oficial aquest divendres amb la tradicional encesa de llums, que servirà per arrencar la programació nadalenca a la ciutat. Enguany, la cita tindrà lloc en tres punts diferents, amb la voluntat d’acostar-se a tots els sabadellencs.