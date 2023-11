El SIAD de Sabadell ha atès 461 dones maltractades el 2023

Des del Servei d’Atenció a la Víctima (SAV) de la Policia Municipal s’han atès 348 casos relacionats amb dones i nenes. El 65,5% han estat per violències masclistes, el 15,5% per violències domèstiques, el 9% per violència sexual i a resta, per altres motius. La franja d’edat més atesa per la Policia Municipal és dels 30 als 49 anys (57% dels casos).

En la violència sexual, la franja d’edat amb més casos d’afectades és la de 4 a 18 anys amb un 45,1% del total. La violència domèstica la pateixen més les dones de més de 65 anys(40,7%). Les denúncies per violència masclista es mantenen lleugerament per sota de l’any passat: 54 denúncies respecte a les 58 de l’any 2022. Ara bé, sí que hi ha hagut un increment del 70% en les denúncies per violència sexual i un increment del 42% en la violència domèstica. Respecte a les S’han concedit un 60,5% de les ordres de protecció sol·licitades.

De la seva banda, els Mossos d’Esquadra han instruït 399 denúncies de violència de gènere (+33% en un any) i 102 per delictes contra la llibertat sexual on la víctima és dona (+25,9%). Pel que fa als seguiments de casos amb víctimes residents a Sabadell, n’hi ha 472 per violència de gènere i 163 per violència sexual. Finalment, actualment hi ha actives 581 ordres de protecció judicial vigents (+18,8%).