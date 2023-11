Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat informativa de Sabadell arriba carregada de notícies, en un divendres marcat per l’encesa de llums de Nadal, que donaran el tret de sortida a la campanya.

La campanya viurà el seu tret de sortida oficial aquest divendres amb la tradicional encesa de llums, que servirà per arrencar la programació nadalenca a la ciutat. Enguany, la cita tindrà lloc en tres punts diferents, amb la voluntat d’acostar-se a tots els sabadellencs.

El 24 de novembre de 2022 es va presentar el nou Passeig als sabadellencs. Després d’onze mesos d’obres, sorolls i molèsties la reinauguració d’aquest eix central per la ciutat va tenir una gran rebuda. I és que cal recordar que l’actuació, amb un cost d’1,2 M d’euros, va servir per col·locar 65 arbres-23 més dels que hi havia abans- construir noves zones enjardinades i elements singulars com un pòrtic de llum i aigua i dos conjunts de brolladors.

L’incivisme tindrà impacte en la butxaca de la gent. L’Ajuntament de Sabadell ha anunciat que començarà a sancionar aquelles conductes de les persones propietàries de gossos que no respectin l’espai públic i dificultin la convivència, d’acord amb les obligacions recollides en l’Ordenança Municipal de Benestar Animal.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sabadell ha atès pràcticament mig miler de dones (461) que han patit alguna mena de violència masclista i 34 fills. En el que va de 2023, s’han dut a terme 2.103 atencions. Set de cada deu casos estan relacionats amb violència dins l’àmbit de la parella o exparella. Les principals demandes de les dones són l’atenció psicològica (43,9%) i l’atenció jurídica (39,5%).

El Ministeri de Transports i els sindicats han arribat a un acord dijous a la tarda per desconvocar la vaga que havia de començar aquest divendres contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Segons han confirmat fonts sindicals, la desconvocatòria s’estén a tots els dies, és a dir, aquest divendres, el 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre.