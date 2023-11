La fiscalia demana 27 anys de presó per a vuit CDR de l’Operació Judes

La Fiscalia de l’Audiència Nacional demana 27 anys de presó per a vuit dels CDR detinguts en l’Operació Judes per pertinença a organització terrorista, tinença d’explosius i intent d’estralls terroristes. A més, demana 8 anys de presó per a quatre investigats més per pertinença a organització terrorista. Entre els acusats d’aquesta operació policial hi ha tres sabadellencs: Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero. Per a Xavi Duch, també sabadellenc, es es va arxivar la causa.

Per a dos dels sabadellencs acusats, Clara Borrero i David Budria, Fiscalia demana 8 anys de presó i inhabilitació absoluta per un delicte de pertinença a organització terrorista. Mentre que per a Jordi Ros, la pena s’ascendeix fins als 27 anys.

El ministeri públic considera que els acusats es van integrar a un Equip de Resposta Tàctica (ERT), un grup de persones de diferents CDR que haurien conformat una “organització terrorista paral·lela, de caràcter clandestí i estable, l’objectiu del qual seria dur a terme accions violentes o atemptats amb explosius i substàncies incendiàries”.

A tots els acusats els demana, a més, inhabilitació per a oficis o professions educatives, esportives o de lleure durant deu anys més que la pena de presó imposada. Als vuit principals acusats també els demana vuit anys de llibertat vigilada.