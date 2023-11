Sabadell reivindica el compromís col·lectiu per acabar amb les violències masclistes

Sabadell ha reivindicat un 25N més el seu compromís contra les violències masclistes. La cita institucional, organitzada per l’Ajuntament i la Taula de Gènere, s’ha celebrat el diumenge al migdia a la plaça de les Dones del Tèxtil. El manifest d’enguany s’ha centrat en la violència contra les dones, però ha posat un èmfasi especial en la que pateix el col·lectiu major de 65 anys. Acompanyant l’acte s’han pogut veure 53 cadires de color lila, buides, representant les 53 víctimes del masclisme a l’estat durant aquest 2023– segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Reacció immediata

La cita ha arrencat amb la lectura del manifest. Llegit per Eulàlia Corral, membre de FAV Sabadell, i Antònia Cabistany, de l’Espai Àgora, el text ha volgut visibilitzar la violència que pateixen les persones grans. Com bé han destacat, aquesta mena de violència molt sovint queda invisibilitzada per viure’s en l’àmbit domèstic, malgrat ser més comú del que es creu. “L’Institut Català de les Dones diu que el 63% de les dones grans de Catalunya han patit algun cop violència”, han expressat durant la lectura. En aquest cas els motius són diversos i també influeixen aspectes com la renta o la solitud:”És una situació complexa i multidimensional que requereix recursos propis”, han expressat. Afegint també que “Cal trencar la por i la vergonya, però també com a societat hem de ser capaços d’actuar des del primer indici”.

A continuació ha estat el torn de l’alcaldessa. En les seves paraules Marta Farrés ha reivindicat el compromís de la ciutat per “erradicar qualsevol mostra de masclisme, una xacra contra la què lluitem cada dia”. També ha volgut agraïr la tasca de la Taula de Gènere i ha destacat la importància de la consciènciació: “Cap violència pot passar desapercebuda, no podem ser còmplices ni mirar cap a altres bandes, ara és moment d’actuar”. Pel que fa a la violència envers les dones majors de 65 anys ha assegurat que “les dades són colpidores, ens han de fer reaccionar i treballar plegats per assolir la plena igualtat”.

Lluita diària

Una altra figura important a l’acte ha estat la de Rosa Pareja, regidora d’Igualtat i LGBTI+, qui ha estat acompanyada per la també regidora, en aquest cas d’Infància i Gent Gran, Laura Reyes. Com a valoració de la jornada, Pareja ha destacat les activitats prèvies al 25N realitzades pel consistori. Concretament, una 30 d’activitats celebrades arreu de la ciutat. “Ens hem acostat al centre de persones grans per informar de les violències i micro maltractes”, ha comentat. Per ella la resposta rebuda ha estat molt satisfactòria: “Hem tingut molta participació i crec que hem ajudat a reflexionar de certes conductes”.

La regidora també ha parlat de la importància de no callar davant aquests casos afirmant que “actualment està més visibilitzat perquè hi ha més denúncies, això implica que s’ha aconseguit una major sensibilització i és un aspecte essencial en què cal continuar treballant”, ha reblat. Amb una mirada més àmplia, Pareja també ha parlat del masclisme entre el jovent. “Estem una mica preocupats perquè està aflorant un discurs antifeminista i no és així, és un benefici”, ha assegurat tot expressant que és una “lluita diària que cal mantenir fins a arribar a la plena igualtat i equitat”.

Per acompanyar la jornada i els parlaments s’ha celebrat una performance musical. L’actuació l’ha protagonitzat l’artista Elisabeth Ollé i les músiques Ivet Camunyes, Carolina Hernández i Maria Rodríguez.

Fotos Aina Torres