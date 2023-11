La Tardor del Voluntariat celebra la festa de fi de curs

Punt final a l’edició d’enguany de la Tardor del Voluntariat. Després d’un mes d’activitats, el projecte ha tancat el curs aquest diumenge amb una gran celebració. El lloc escollit ha estat la plaça de les Dones del Tèxtil, on s’ha pogut gaudir de l’actuació del pallasso Ton Muntaner i d’una dansa preparada per l’ocasió- a càrrec de Laia Vila del Petit Món. Per part institucional hi ha assistit l’alcaldessa, Marta Farrés, i la regidora de Participació Sònia Sada.

Per la regidora la valoració del projecte ha estat “molt positiva”. En la seva opinió, l’activitat dels voluntaris sabadellencs és “tot un orgull”. I és que avui en dia, gairebé 3.000 ciutadans participen en alguna activitat voluntària. “Col·laborem amb 40 entitats, fet que genera molta diversitat i ho fa enriquidor”, ha assegurat, ja que “és una gran manera perquè tothom pugui trobar aquella on encaixa millor”. L’objectiu de Sada és ampliar la cooperació i arribar a englobar més entitats: “Tothom pot ser voluntari, és una tasca molt gratificant i per la ciutat és un orgull veure que cada cop hi ha més” ha afirmat abans de l’inici dels actes.

Amb l’actriu Mariona Ribas com a presentadora, la cita ha arrencat agraint a tots els participants la seva tasca. En una plaça gairebé plena el pallasso Ton Muntaner ha fet riure als més menuts amb un espectacle molt animat. A continuació, s’ha viscut el moment més especial de la jornada, el ball comunitari. La coreografia de Laia Vila ha portat a l’escenari a desenes de voluntaris. Durant 3 mesos, aquests han preparat una performance que reivindica el treball col·lectiu i el suport mutu.

La inscripció l’Oficina d’Entitats i Voluntariat està oberta a tothom qui tingui interès. Sigui presencialment, o omplint el formulari web es pot iniciar la participació en el projecte. Durant la inscripció el sol·licitant expressa la seva disponibilitat i preferència i, posteriorment, és derivat a la que més se li escau.