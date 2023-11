L’OAR Gràcia suma una treballada victòria en el tram final davant la UE Sarrià (30-25)

Un fortí. Els punts continuen sense escapar-se del pavelló del carrer Boccaccio. L’OAR Gràcia ha sumat una nova victòria en un enfrontament d’alta intensitat en què ha anat de menys a més. Amb el marcador ajustat mentre anava avançant la segona part, no ha estat fins a última hora que els graciencs han aconseguit suficient avantatge per evitar qualsevol ensurt.

En els primers 30 minuts el Sarrià ha fet tota una demostració d’eficàcia defensiva, tant per la pressió sobre els atacants de la primera línia com per l’anticipació i els ajuts a l’hora de tancar espais. Els Gràcia, que de sortida ha desaprofitat la superioritat numèrica en les dues exclusions en l’equip gironí, no s’ha trobat gens còmode en les possessions i ha anat acumulant desencerts.

Tot i el temps mort demanat per Pere Ayats, no s’ha notat millora i el marcador s’ha decantat per al Sarrià quan faltaven 9 minuts per al descans (7-11). En aquest temps restant, a ritme frenètic, les errades han sovintejat i només els dos gols locals, de Quim Vaillo i Isma Bendress, han alleujat la situació dels verd-i-blancs (9-11).

Remuntada final

També hi ha hagut dues exclusions per al Sarrià a l’inici del segon període, ara sí aprofitades pel Gràcia per atrapar el rival (11-11). Amb evident millora, en poc més de 10 minuts, ha aconseguit els mateixos 9 gols que en tota la primera meitat, amb protagonisme d’Isma Bendress, i ha capgirat el marcador (18-16).

El partit ha entrat aleshores en una fase de constant intercanvi de gols que ha mantingut el petit marge favorable als verd-i-blancs ja dins els 4 darrers minuts (25-23). Cinc possessions materialitzades pel Gràcia en un final pletòric han decidit el desenllaç. En contrast, el Sarrià ha sumat pèrdues i ha acabat superat per 30-25. Un triomf molt treballat per continuar a la zona de privilegi.

FOTOS: DAVID CHAO