Punt agredolç del Mercantil davant el Huesca

El CE Mercantil no ha pogut trencar la mala dinàmica a la Divisió d’Honor Juvenil després d’empatar davant el Huesca al Joan Murtró (1-1). Els de Carlos López ja acumulen quatre partits consecutius sense guanyar. La igualada d’avui ha estat especialment cruel. Des de l’inici el conjunt blaugrana ha deixat la iniciativa al rival, però sense renunciar a l’atac. La primera ocasió, de fet, ha caigut del costat mercantilista amb una rematada sense angle d’Eric Fernández que s’ha estavellat al pal.

També ha tingut les seves el conjunt aragonès per a avançar-se, especialment a través d’Iker Gil que ha provat a Jordi Cereza en dues rematades des de la frontal. Al tram final del primer temps, els sabadellencs han trobat el camí del gol. En un servei de cantonada, Marc Domènech ha posat el primer de la tarda amb una gran rematada de cap. Això ha esperonat als mercantilistes que han sortit a la segona part amb la sentència entre cella i cella. Les més clares se les ha cuinat Frank Borrego, primer amb una jugada personal que no ha finalitzat, i posteriorment amb una passada de la mort que ningú ha pogut rematar.

Amb el pas dels minuts, no obstant això, els de Carlos López han fet una passa enrere. La negativa dinàmica els ha posat la por al cos i malgrat que el Huesca no ha generat cap ocasió clara, al tram final ha trobat el premi. Carlos ‘Xixa’ ha comès un penal sobre un atacant aragonès i Ayman Arguigue s’ha encarregat de materialitzar-lo. Ha buscat l’èpica el Mercantil i ha estat a punt d’aconseguir el triomf als darrers minuts. Arnau Camaño ha obligat el porter visitant a treure una gran mà i, al descompte, ha fregat el gol en una rematada de Marc Domènech des de la frontal que ha sortit desviada. Un punt agredolç, però que serveix als blaugrana per a tornar a sumar i continuar fora de la zona vermella.

Derrota davant el líder

El juvenil del CE Sabadell, per altra banda, ha caigut en la seva visita a Palma. Els d’Albert Milà han perdut davant el Mallorca (2-1) en un partit igualat i que se’ls ha escapat al tram final. Els balears, que ara són líders de la Divisió d’Honor Juvenil, s’han avançat al límit del primer temps en un servei de cantonada. Malgrat que els arlequinats han igualat a través de Javi Morcillo, el conjunt vermell s’ha endut els tres punts passat el 80′ de joc. D’aquesta manera, el juvenil del Centre d’Esports veu trencada la seva dinàmica de cinc partits consecutius sense perdre i es queda amb 15 punts, els mateixos que té ara el Mercantil.