El Club Natació Sabadell de vòlei no pot amb un Ibiza superior (1-3)

El sènior de Superlliga2 del Club Natació Sabadell va caure davant l’UD Ibiza Volley per 1-3 en un duel de superioritat visitant tot i avançar-se en el primer set. L’equip sabadellenc va començar amb molt bones prestacions, tant en atac com en defensa, i no va deixar que els visitants poguessin desenvolupar el seu joc. La combinació de Gerard Rejón i Eric Hernández a les bandes, més l’aportació de Lalo Amorós a la part central de la xarxa, va sorprendre el segon classificat del grup, que va perdre el set per 25-18.

En el segon set, l’entrenador eivissenc va aconseguir que els seus jugadors milloressin el seu rendiment en tots els conceptes del joc i van ser superiors a l’equip entrenat per Roberto Pozzato, que va perdre el set per 16-25. Al principi del tercer va produir-se un curiós incident: amb el marcador 6-7, es va trencar una fusta del parquet del pavelló 3 del Club Natació i això va fer impossible continuar el partit en aquest escenari. Va haver d’esperar a la finalització del partit en curs a la pista de futbol sala, per poder reprendre el duel.

L’equip visitant va continuar jugant amb una alta prestació en atac i defensa, que va fer que els intents de l’equip nedador de forçar el tie-break no tinguessin l’efecte esperat. El 13-25 i 18-25 van confirmar la superioritat del conjunt eivissenc, que va demostrar el seu potencial i el perquè està segon classificat del grup amb només dues derrotes. El pròxim partit del C.N. Sabadell serà també al seu pavelló, contra el Cisneros Alter de Tenerife, que és el cuer del grup.

FOTOS: DAVID CHAO