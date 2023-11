Mor l’historiador Joan B. Culla als 71 anys, icònic professor de la UAB

L’historiador, professor, escriptor i analista polític Joan B. Culla ha mort aquest dimecres als 71 anys després de més d’un any de lluita contra un càncer. Llicenciat i doctor en història contemporània per la UB, la seva figura serà recordada per diverses generacions d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser professor des del 1977.

Nascut a Barcelona l’any 1952, va destacar per la seva extensa obra dedicada a la política catalana i els seus partits i per la seva presència en els mitjans de comunicació, com a analista, tertulià i comentarista polític a la ràdio i a la televisió. De fet, ha estat una figura present en les llars de multitud de sabadellencs, que han escoltat les seves reflexions al llarg de diverses dècades.

A Sabadell, Joan B. Culla va inaugurar el curs 2019 – 2020 de la Fundació Bosch i Cardellach. Va impartir aleshores la conferència 2010-2019: la dècada que no vàrem preveure. Entre la memòria i la història, en la qual va reflexionar sobre la situació de Catalunya i les seves causes.

Joan B. Culla era col·laborador de mitjans de comunicació com el Diari Ara, L’Avenç, Sàpiens o El Punt Avui. Ha publicat una vintena de llibres i prop de dos milers d’articles de premsa, tant de divulgació històrica com d’opinió.

Fill predilecte de Sant Cugat

Figura universal, Culla va ser nomenat aquest any fill predilecte de Sant Cugat, on residia des de feia 25 anys. L’historiador va explicar que “vam venir a viure aquí el 1999 cercant una millor qualitat de vida, i no ens n’hem penedit mai. Sempre ens hem sentit ben acollits a Sant Cugat i hem gaudit de la seva tranquil·litat”. De fet, la meitat de la seva producció bibliogràfica s’ha escrit al municipi vallesà, on també ha ofert conferències, ha presentat llibres i va treballar a l’Arxiu Nacional.

El passat 21 de setembre, membres de la societat civil i de la política van retre homenatge a l’historiador, en un acte impulsat per un grup d’historiadors i organitzat pel CCCB i el diari ‘Ara’ davant del delicat estat de salut delicat de l’homenatjat. Entre els assistents hi va haver el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els expresidents Jordi Pujol, José Montilla i Artur Mas. També hi va ser el conseller d’Universitats, Joaquim Nadal, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el ministre d’Universitats, Joan Subirats. L’historiador es va mostrar aleshores agraït, amb una frase colpidora: “En el viatge que ara enceto, m’acabeu de proporcionar l’equipatge més preciós”.