Sabadell ja fa olor de Nadal. Després de l’encesa de llums del passat divendres a la tarda en tres punts diferents, la ciutat accelera en una campanya amb més de trenta actes diferents. El mestre de cerimònies en aquest trajecte és el Llaminer, protagonista de l’univers nadalenc amb identitat pròpia a la nostra ciutat.

Una de les cites imprescindibles, consolidada ja per aquestes dates, és el Calendari d’Advent. La façana de l’Ajuntament ja està a punt per rebre un any més tots els personatges que s’amaguen darrere les caselles d’aquest xou de grans dimensions. La primera finestra s’obrirà aquest divendres 1 de desembre, a les 18.30 hores, a la façana que dona a la plaça del Doctor Robert. Serà el tret de sortida perquè cada tarda fins al 24 de desembre es vagin descobrint els noms que desperten el somriure dels més petits a Sabadell.

Una edició amb moltes novetats

Enguany, el calendari arriba carregat de novetats, amb nous dibuixos, dotze noves històries i nous personatges que, cada dia, es donaran cita amb el motor de la festa, el Llaminer, qui anirà descobrint la història que s’amaga darrere de cadascuna de les finestres.

Cada dia, a més, i un cop acabat el Calendari, s’obrirà la Caseta del Llaminer instal·lada a la façana lateral del consistori, on el Llaminer i la resta de personatges es faran fotos amb la ciutadania. Aquest photocall s’obrirà diàriament després d’obrir una nova finestra i també a partir del 27 de desembre, després de l’últim passi del Somriu al Nadal.

Per tal de reforçar l’accessibilitat de les activitats, el Calendari d’Advent comptarà amb un espai reservat per a les Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) o amb targeta acreditativa de la discapacitat. Així mateix, la Caseta hi tindrà un accés preferent.

Afectacions a les línies d’autobús

Amb motiu del Calendari d’Advent i el Somriu al Nadal, de l’1 de desembre al 4 de gener, de 17.30 a 20.30 h, diferents línies del servei de transport públic veuran afectat el seu recorregut al seu pas pel Passeig de la Plaça Major.