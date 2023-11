Avís per fort vent en les pròximes hores a Sabadell

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dijous un avís per intensitat de vent a Sabadell i en altres punts de Catalunya, en un episodi que es preveu especialment durant la tarda. Les ratxes superaran els 20 quilòmetres per hora, en una jornada en què l’ambient continuarà sent fred com els darrers dies.

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠ ➡Dj. 13:00 a ds. 07:00 h ➡ Possibilitat de ratxa màx. >20 m/s ➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 ➡ *Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/HXbj6JfXpi — Meteocat (@meteocat) November 30, 2023

De fet, pel que fa als termòmetres, s’espera una caiguda del mercuri especialment a partir de divendres, a les portes d’un cap de setmana en què es podrien fregar mínims per sota dels 5 graus i amb màximes que no superaran els 15 a la ciutat. A més, l’aigua també serà protagonista durant el divendres, amb ruixats que poden ser intensos especialment al migdia.