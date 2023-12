100.000 euros per renovar bancs i mobiliari urbà de Sabadell

Canvis en l’espai públic de Sabadell. L’Ajuntament ha començat a renovar el mobiliari a diferents punts de la ciutat. Les actuacions consisteixen en substituir bancs i cadires existents per nou mobiliari per tal de que puguin ser utilitzats amb comoditat i seguretat per totes les persones. Així mateix, també es renovaran papereres deteriorades per unes de major capacitat. Tot plegat, comportarà una inversió total de 99.935 euros.

En total, es preveu canviar el mobiliari amb 253 papereres, 319 bancs i 92 cadires distribuïdes per tota la ciutat.

Els nous bancs i cadires, destaca el consistori, tenen un disseny més ergonòmic i estan fabricats amb materials d’origen sostenible, en els quals s’utilitza principalment fusta certificada o polímers reciclats.

Els treballs de renovació han començat ja a l’avinguda Matadepera, on està previst instal·lar més de 50 nous bancs i cadires i prop de 20 papereres de major capacitat que les actuals. El nou mobiliari s’està col·locant estratègicament al llarg de la zona amb més ús comercial de l’avinguda, prioritzant criteris d’accessibilitat, comoditat i seguretat.