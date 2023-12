Tibidabo TR i Sabadell Nord empaten al primer derbi de la temporada

Tibidabo TR i Sabadell Nord s’han repartit els punts en el primer derbi sabadellenc de la temporada a Segona Catalana (1-1). Al Municipal de Torre-romeu, els de Ca n’Oriac s’han avançat a l’inici del segon temps i els locals han igualat pocs minuts després. El duel ha estat menys intens que el que ens tenen acostumats els derbis i les ocasions han arribat amb comptagotes. La primera l’ha tingut Iván Parra amb un gol anul·lat per fora de joc i la resposta dels arlequinats l’ha posat Eric Tompkins amb una rematada des de l’interior de l’àrea que ha salvat la defensa.

Amb el pas dels minuts, qui ha començat a trobar-se més còmode sobre el terreny de joc ha estat el ‘Tibi’. Les ocasions s’han succeït als peus de Fran Espinosa, Rubén ‘Chinche’, Parra o, la més clara, en un u contra u que Moussa Keita ha enviat per sobre del travesser. Aquest bon tram s’ha vist frenat en sec amb la lesió del mateix Keita. La baixa del pitxitxi ha deixat una mica descol·locat el seu equip abans del descans. Després del pas per vestidors s’ha obert el marcador.

A la represa han arribat els gols

En una jugada ràpida, Alex Caro ha salvat sobre la línia el gol d’Mbemba Camara i, en el refús, Kevin Ordoñez no ha perdonat a porteria buida. El 0 a 1 ha donat ales a un Sabadell Nord que s’ha començat a sentir més còmode i a trobar espai a l’esquena de la defensa. Eric Tompkins ha perdonat el segon i, pràcticament a la jugada posterior, Rubén ‘Chinche’ ha posat la igualada amb una gran vaselina. Això ha tornat a capgirar la dinàmica del partit sent el Tibidabo el dominador mentre que els de Ca n’Oriac amenaçaven a la contra.

De fet, la més clara ha arribat en una transició ràpida de l’equip visitant conduïda per un Mbemba que ha anat superant rivals des de camp propi, però en la passada de la mort, el porter Víctor Beas ha fet una aturada providencial per a evitar el doblet de Kevin. No s’ha mogut el marcador i tots dos equips sumen un punt per a continuar a la zona mitjana de la taula.

Reaccions

Els tècnics, inconformistes, no s’han mostrat satisfets amb el punt aconseguit. “Volíem guanyar i crec que hem tingut opcions per a aconseguir-ho. Almenys sumem un punt fora de casa que sempre és positiu”, ha afirmat l’entrenador del Sabadell Nord, Cristian Barea. En la mateixa línia, Toni Sallés, s’ha mostrat crític amb el partit del seu equip. “Ha estat un partit fluix amb el ritme baix. Nosaltres ens sentim més còmodes en contextos de major intensitat i no estic content amb el nostre rendiment”, ha explicat.

