Mor un jugador de 19 anys del CFS El Atico de futbol sala sabadellenc

El futbol sala sabadellenc i català està de dol per la mort del jugador Raul Jurado Calvo, de 19 anys, que pertanyia a l’equip C del CFS El Atico de la nostra ciutat. Els fets, segons expliquen des del mateix club a través de les xarxes socials, van passar en el transcurs del partit contra l’Sports Sala Santa Perpètua disputat al pavelló municipal de Sant Oleguer, el qual va quedar suspès, òbviament, després de l’incident.

Raúl Jurado va patir un fort cop al cap en una acció totalment fortuïta i “malgrat la ràpida acció dels companys, públic i dels serveis mèdics, res s’ha pogut fer per revertir la situació i el Raul ens ha deixat aquest dilluns”, diu el comunicat oficial de l’entitat, per afegir que “el teu record perdurarà per sempre més lligat a l’escut que vas defensar fins al final”.

També la Federació Catalana de futbol s’ha unit a les moltíssimes mostres de condol, traslladant el seu “més sincer afecte cap a la família, amics” i dona les gràcies a tots els clubs i persones vinculades al món del futbol i futbol sala de la ciutat que han manifestat el seu condol per aquesta pèrdua irreparable.