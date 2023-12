Alerten d’un error en un número de loteria venut a Sabadell

S’acosta la Loteria de Nadal i les entitats i clubs aprofiten per vendre els seus números i repartir sort a Sabadell. Un d’aquests casos ha estat a l’OAR Gràcia, que ha venut participacions pel tradicional sorteig nadalenc. El club, però, ha advertit que un error d’impressió ha fet que el número de la butlleta repartit entre els compradors sigui erroni.

El número de la participació equivocat és el 58365. Així, els bons són el 52135 i el 88156, que ja s’estan venent correctament. En total, s’havien venut 7.000 butlletes, que en els darrers dies ja s’han anat substituint pel número correcte.

Aquells que encara tinguin el número antic, el poden canviar en horari de partits i entrenaments a les instal·lacions de l’OAR. Tant l’administració de loteria com el club gracienc ja han fet les gestions pertinents per arreglar el malentès i garantir que, si resultés premiat, no existirien problemes en el cobrament per culpa de l’error. Així, si algú no tingués temps de canviar-lo i adquirir la participació correcta, igualment cobraria el premi en cas que sortís en el sorteig.