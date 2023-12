FOTOS | Un espectacle itinerant a Castellar dona el tret de sortida a Nadal

Els carrers de Castellar del Vallès es van omplir el passat divendres a la tarda per donar la benvinguda al Nadal. La campanya va arrencar amb la tradicional encesa, després d’un espectacle itinerant que havia començat amb xocolatada popular a la plaça d’Europa.

Un cop finalitzat el recorregut al ritme de la música -a càrrec d’Efimer-, la comitiva nadalenca va arribar fins a la plaça d’El Mirador, on centenars de castellarencs esperaven l’encesa de llums per omplir de màgia i il·lusió els racons de la vila. Poc després de les vuit del vespre, i després d’un compte enrere, la cèntrica plaça va començar a lluir la seva millor cara, amb l’arbre presidint l’escena.

Enguany, el tret de sortida va estar acompanyat d’una fira nadalenca que durant el cap de setmana va congregar els castellarencs a l’Espai Tolrà. Paradetes, atraccions, concerts i el bon ambient van marcar la celebració des de divendres al vespre. Per allà hi van passar les famílies per impregnar-se de l’esperit nadalenc. Tampoc hi va faltar un trenet, que va recórrer el poble per viure l’inici de la temporada de Nadal amb la màxima il·lusió.