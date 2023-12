Tions i múltiples activitats a l’Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell

L’esperit nadalenc ja ha arribat a l’Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. L’indret acull al llarg d’aquest mes de desembre i els primers dies del 2024 diverses activitats, amb una programació pensada per al públic infantil i familiar. L’objectiu és fomentar el consum cultural i el coneixement de la tradició entre tota la ciutadania.

Així, el passat diumenge va tenir lloc la primera entrega del taller ‘Busquem el Tió de Nadal al bosc de Can Deu’, en una experiència que es podrà repetir aquest pròxim dia 10 i el 17 de desembre. La proposta arrenca amb l’explicació del conte del Tió i consisteix en una recerca de troncs que seran els tions de les famílies participants, així com altres materials com pals, pinyes, fulles…

Els troncs es portaran a la masia de Can Deu, on es decoraran i prepararan perquè esdevinguin els Tions. Un cop acabat el taller, les famílies es poden endur el seu Tió i s’hauran d’encarregar d’alimentar-lo bé abans de fer-lo cagar la Nit de Nadal, assegurant que els regals arribin a tots els presents.

El taller es fa en dos torns: el primer, de 10 del matí a 11.30 hores i el segon, de 12 del migdia a 13.30 hores. Les entrades es poden comprar a través d’aquest enllaç.

Casal infantil

A banda, l’Espai també organitzarà un casal infantil, adreçat a nens i nenes d’entre 4 i 12 anys, perquè puguin gaudir del Nadal a l’estil del pagès. Serà en dos torns: tres dies de desembre (27, 28 i 29) i quatre de gener (2, 3, 4 i 5). Les inscripcions són individuals i per a un màxim de 40 infants.

Durant aquests dies, els infants participaran en diverses activitats relacionades amb la vida al camp: manteniment de la granja i l’hort, tallers de Nadal… en definitiva, seran uns dies de diversió i contacte amb la natura per gaudir d’unes festes de Nadal diferents.

L’horari del Casal és matinal, de 9 a 14 hores, però també s’ofereix la possibilitat d’incloure el dinar (fins a les 16 hores), un servei d’acollida al matí (a partir de les 8) i un altre a la tarda (fins a les 17 hores). Divendres 29 de desembre i divendres 5 de gener només hi haurà casal matinal.