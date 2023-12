El Sabadell torna a guanyar amb un gol agònic de Baselga per continuar viu (1-0)

Per fi. Després de 9 jornades i dos mesos sense guanyar, el Sabadell d’Óscar Cano ha recuperat el regust de la victòria. Ho ha fet possible un gol de Marcos Baselga en el minut 88, gairebé de manera agònica, davant l’Unionistas. Tres punts d’or per mantenir l’esperança de la permanència en l’últim partit del 2023 a la Nova Creu Alta.

Óscar Cano ha apostat per un onze ofensiu. De fet, ha tornat a una línia de quatre amb David Astals de lateral dret i Álex Gualda i Marc Domènech per davant de la defensa. Una declaració d’intencions prou contundent. L’objectiu era tenir la pilota i dominar. Això ho ha aconseguit el Sabadell davant un rival que també ho tenia clar: el seu primer manament era defensar amb ordre, deixar pocs espais i esperar l’oportunitat en alguna contra.

Encara que li ha costat generar, el Sabadell ha gaudit de dues bones opcions per avançar-se en el marcador, sobretot en un xut de Moyano des de fora de l’àrea que s’ha estavellat en el travesser del sorprès Pablo Cacharrón, qui poc després ha aturat una rematada de Cristian Herrera. Unionistas gairebé no ha inquietat . Només un tímid xut de Jordi Tur a les mans d’Ortolá.

El Sabadell ha exercit un domini estèril. En l’últim quart de la primera meitat ha perdut pistonada i s’han tornat a veure imprecisions, fruit també de la manca de confiança. De totes maneres, en aquest tram més espès ha arribat la millor oportunitat del conjunt arlequinat, gràcies a una greu errada del lateral Ekaitz Jiménez que ha deixat una pilota morta dins de l’àrea que David Astals no ha sabut aprofitar, enviant la pilota fora quan ho tenia tot a favor. Desesperació i màxima frustració a la Nova Creu Alta. Coses de la dinàmica negativa.

El gol de l’esperança

A la represa, s’ha mantingut la tònica de domini arlequinat, però amb més imprecisions i precipitació. Unionistas també s’ha trobat més còmode amb el doble canvi que ha fet al descans, controlant millor el mig del camp. Al Sabadell li ha costat molt més generar perill. Ho ha intentat Cristian Herrera en accions individuals sense definir. Óscar Cano no ha mogut la banqueta fins al minut 71, amb la reaparició de Marcos Baselga per un desencertat Manel.

El setge local s’ha accentuat mentre l’equip salmantí feia la sensació de donar per bo l’empat. Vladys ha estat la segona bala ofensiva de Cano per un Cristian Herrera que ha demanat el canvi per cansament. Quan el 0-0 semblava inevitable, ha aparegut Marcos Baselga amb una rematada de cap de ‘9’ -la seva autèntica posició- a centrada de David Astals, per fer esclatar l’eufòria a la Nova Creu Alta. Un gol d’or, una victòria d’or per continuar vius i mantenir l’esperança de la salvació. Óscar Cano ja ha fet guanyar el Sabadell… 10 jornades després.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; David Astals, Pau Resta, Amelibia, Toni Herrero, Álex Gualda, Moyano, Marc Domènech, Manel Martínez (Marcos Baselga, m. 71), Cristian Herrera (Vladys, m. 80) i Nando Garcia (Antonio Sánchez, m. 89).

Unionistas: Pablo Cacharrón; Giménez (Camus, m. 46), Erik Ruiz, Ramiro, Ekaitz (Javi Villar, m. 46), Rastrojo (Slavy, m. 75), Mario Losada, Jordi Tur, Serrano (Alfred Planas, m. 83), Adri i Teijeira (Álvaro Gómez, m. 63).

Àrbitre: Carlos Muñiz Muñoz (Comitè aragonès). Grogues: Ramiro Mayor.

Gol: 1-0, minut 88: Marcos Baselga.

Incidències: 2.889 espectadors a la Nova Creu Alta, amb presència d’un notable grup de seguidors salmantins.

FOTOS: LLUÍS FRANCO