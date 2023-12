Inspira Arrels reivindica els drets humans i la diversitat cultural

La plaça de l’Argub ha acollit aquest diumenge un acte a favor dels drets humans i la diversitat. Amb Inspira Arrels com a entitat convocant, la cita ha volgut commemorar el 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. L’activitat s’ha dividit en dues parts, la primera amb l’actuació d’artistes de diferents cultures i la segona amb la presència de Roger Andorrà i el seu concert d’electro gralla.

“La festa és el tancament del cicle de drets que hem estat organitzant durant aquest any”, ha explicat Laura Alcaide, d’Inspira Arrels. Com bé ha comentat, la idea del concert va sorgir fa un any i la preparació de la jornada s’ha treballat durant 3 setmanes. “Hem portat artistes per mostrar la riquesa de la diversitat, però també hem volgut destacar la cultura catalana i la seva voluntat d’integrar als nouvinguts”, ha puntualitzat.

La voluntat d’Inspira Arrels és anar més enllà i l’objectiu és que la celebració d’aquest diumenge es pugui convertir en una cita anual.