“Per fi ve gent jove al Cineclub. I encara en volem més!”

El Cineclub ha augmentat un 15% el nombre d’espectadors en el darrer mig any, coincidint amb l’entrada de la nova junta que presideix Esteve Badia. “En especial és gent jove, que per fi ve sovint. Això és un objectiu complert, però que volem enfortir encara més”, ressalta.

Encara no tothom sap què és ser del Cineclub. No és ser “un espectador elitista de cinema”, això ben segur. Ni cal ser-ne un especialista, de fet. És simplement tenir ganes d’endinsar-s’hi una mica més: “Volem explicar a la gent el que sabem del món del cinema perquè tinguin eines per gaudir encara més veient una pel·lícula”, assenyala Badia.

Cada dijous es projecta una pel·lícula a l’Imperial, amb especial atenció al cinema d’autor, independent i contemporani. Les sessions estan presentades per a introduir els “punts forts de la pel·lícula perquè l’espectador la pugui viure de manera més especial”.

Hi ha visites de professionals del cinema i s’intenta potenciar els autors locals. A més, mensualment se celebren tertúlies “on cadascú diu el que pensa i no cal ser un expert”. Al final de cada trimestre, els socis poden opinar sobre la programació i proposar projeccions. A dins l’entitat, que és totalment oberta, es creen “amistats cinematogràfiques”.

El Cineclub encara diversos reptes de futur. Un de pròxim és que la seva participació en la capitalitat cultural de Sabadell 2024 sigui significativa, amb la celebració del Dia del Cineclub, a l’Estruch.

D’altra banda, l’entitat vol atraure més professionals del cinema, créixer en nombre de socis i, a més, ser “l’eix de l’activitat cinematogràfica a Sabadell, col·laborant amb altres entitats, oferint ajuda a cineastes i potenciant la ciutat com a centre de rodatges”.