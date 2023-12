Joventut de la Faràndula inicia aquest cap de setmana una nova temporada d’Els Pastorets

La Joventut de la Faràndula estrena aquest proper dissabte una nova temporada d’Els Pastorets, el muntatge més emblemàtic i representat de la formació, que l’ha portat aescena pràcticament de forma ininterrompuda des de la seva creació fa 76 anys. La producció torna a escena amb un nou equip directiu, que hi ha projectat una nova mirada, i nombrosos canvis en el repartiment.

Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula es representaran en vuit ocasions al Teatre la Faràndula de Sabadell: els dies 16, 17, 23, 26 i 30de desembre de 2023 i 1, 7 i 13 de gener de 2024, sempre a les 18h.

Les entrades ja es poden comprar a la plataforma de venda d’entrades dels teatres municipals de Sabadell. A hores d’ara ja s’ha venut un 65% de l’aforament disponible pel conjunt de les funcions, cosa que demostra la vigència tradicional d’aquest clàssic nadalenc de Josep M. Folch i Torres que la Joventut de la Faràndula converteix en un espectacle de grandíssim format, amb una extensa escenografia, una banda sonora pròpia i més de 150 intèrprets de totes les edats distribuïts en dos repartiments que s’alternen les representacions.

L’entitat calcula que el muntatge sabadellenc suposa un 10% dels espectadors globals de les diferents representacions d’Els Pastorets que es duen a terme a Catalunya i que estan englobats dins de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Aquesta entitat integra 63 grups que ofereixen el muntatge a 52 municipis i que, en conjunt, faran aquest any 255 funcions.

Nova direcció

La principal novetat d’Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula aquesta temporada és la incorporació d’una direcció col·legiada que ha permès treballar de forma detallada des de rols individuals fins a personatges col·lectius, com els dimonis o els pastors. Juntament amb Pol Moix com a director artístic, el muntatge el signen Pol Berch com a ajudant de direcció general; Gorka Plans com a ajudant de direcció dels vailets Lluquet i Rovelló; Alba Peig i Laia Closas com a ajudants de direcció dels dimonis; i Alba Garcia i Toni Marquès, com a ajudants de direcció de pastors.

“Ha estat una experiència molt positiva. El nou equip de direcció ha permès acompanyar del primer a l’últim membre del repartiment en tot el procés d’assajos i hem pogut fer un treball molt bo, ajudats per la gran actitud i les ganes de tota l’entitat”, expliquen els directors, pels quals cal destacar, a més del treball interpretatiu, “la feinada que fer Els Pastorets suposa tots nivells per part dels equips de vestuari, maquillatge, atrezzo, escenografia, tècnic, producció, comunicació…”.

La nova direcció ha suposat, també, una nova concepció de l’espectacle que posa el somni del Lluquet i el Rovelló al centre de l’aposta dramatúrgica. Igualment, s’han renovat els intèrprets de molts dels personatges, començant per una nova parella de protagonistes integrada per Pol Viladomiu i Roc Sastre com a Lluquet i Rovello respectivament. També debuten Manel Dalmases com a Satanàs o Júlia Company com a Llucifer, entre molts d’altres. La resta d’intèrprets dels personatges principals repeteixen. Es tracta de Bernat Vidal (Lluquet), Ignasi Laencina (Rovelló), Ferran Vidal (Satanàs) i Pol Berch (Llucifer).

Les funcions d’aquest Nadal, a més, representaran molt possiblement la darrera oportunitat per veure el muntatge d’Els Pastorets que, amb petites variacions, la Joventut de la Faràndula ha estat oferint els últims 20 anys. La formació ja ha començat a preparar una renovació total de l’espectacle, inclosa una nova escenografia i un nou vestuari, que vol estrenar la propera temporada, coincidint amb la celebració de Sabadell 2024, Capital de la Cultura Catalana.

Amb La Marató de 3Cat

Aixi mateix, la funció de diumenge que ve, 17 de desembre, d’Els Pastorets tornarà a ser solidària amb La Marató de 3Cat. A més d’una donació, tots els diners que es recaptin a la botiga de marxandatge de l’espectacle s’aportaran a l’edició d’aquest any, dedicada a la salut sexual i reproductiva.