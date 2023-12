L’emergència per sequera, el gener: prohibit l’ús de dutxes en instal·lacions esportives i altres restriccions

El Govern preveu ara que el sistema Ter Llobregat, que abasteix Sabadell i la resta de municipis vallesans, entri en la fase d’emergència al gener, i no aquest mes de desembre com es preveia inicialment. Així ho ha confirmat el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, que ha explicat aquest dimarts que quan això passi, a banda del que ja recull el Pla Especial de Sequera, també s’activaran noves mesures.

En concret, ha detallat, es reduiran cabals ambientals en els rius Llobregat, Ter i Muga, s’ajornarà la posada en marxa de noves granges i hotels i es prohibirà l’ús de dutxes en vestidors d’instal·lacions esportives. El que sí que es permetrà és el reg de l’arbrat municipal per evitar que aquest mori, així com el manteniment de piscines d’ús públic o esportiu i camps de futbol.

Fa dues setmanes, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) es va mostrar a favor que els municipis imposin multes als consumidors que gastin massa aigua. Les primeres penalitzacions es podrien aplicar d’aquí a dos o tres mesos, un cop els ajuntaments hagin aprovat l’adaptació de les ordenances municipals amb els règims sancionadors.

Multes als municipis

Precisament aquest dimarts, l’ajuntament de Matadepera, a més d’altres consistoris catalans, ha rebut la multa de l’ACA per haver excedit el consum d’aigua durant l’excepcionalitat per sequera. El consistori assegura que esperaven les sancions corresponents als consums de setembre, quan el topall estava en 230 litres per habitant i dia –actualment, fixat en 210 des de l’entrada en preemergència–.

No obstant, esperen poder abordar la situació pròximament amb l’ACA donat que han registrat un alt volum de pèrdua d’aigua per fuites, un fet que atribueixen a la manca de manteniment de la xarxa, i que asseguren que s’ha comptabilitzat com a consumida. Paral·lelament, es treballa per revertir part de les multes als domicilis que sí que han consumit per sobre del permès.

Pel que fa a Sabadell, el consum d’aigua està per sota del topall, al voltant de 160 litres per habitant i dia. La ciutat viu un moment d’escassetat d’aigua insòlit, amb registres de pluviometria en mínims històrics.