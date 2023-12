Sergio Dalma, 31 FAM i Stay Homas al festival Observa 2024

El festival Observa ha programat un cartell de luxe per a l’edició de 2024, l’any en què Sabadell és Capital de la Cultura Catalana. A l’amfiteatre del Parc Catalunya, on l’organització augura 20.000 espectadors, hi actuaran Sergio Dalma, 31 FAM, Stay Homas, Albert Pla i Julieta. Se celebrarà del 23 de maig al 16 de juny, per tant, durant cinc caps de setmana consecutius.

Les entrades per als concerts van des dels 5 fins als 40 euros. Ja es poden comprar i consultar la resta de la programació al portal del festival Observa.