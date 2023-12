Saps on és… el record a les víctimes d’ETA a Sabadell?

El passat divendres, 8 de desembre, es van commemorar 33 anys d’una data trista a Sabadell, quan la banda terrorista ETA va cometre un atemptat amb cotxe bomba que va matar sis agents de la policia espanyola. Una explosió que va activar-se al pas del furgó policial -hi anaven un total de vuit efectius- quan es dirigia a l’estadi de la Nova Creu Alta. Un recorregut curt, d’una mica més de dos quilòmetres, els que separen la comissaria i el temple dels arlequinats. Els agents anaven a fer la cobertura del Sabadell-Màlaga, de Segona Divisió, i a l’altura del carrer Josep Aparici, a pocs metres de les dependències policials, va produir-se la detonació.

L’explosió va ser a les cinc de la tarda, mitja hora abans de l’inici de l’enfrontament entre el conjunt vallesà i andalús. Com a conseqüència, sis policies van morir a l’acte, mentre que dos més els van traslladar ferits a l’Hospital Parc Taulí. És en aquest xamfrà on es recorda, amb dues plaques, una de la Policia Nacional i l’altra de l’Associació de Veïns de la Creu Alta, els sis policies assassinats per l’organització terrorista.