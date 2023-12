Justícia pagarà finalment la prova d’ADN en el cas d’Helena Jubany després de la queixa de la família

Embolic en les últimes hores pel pagament de les proves d’ADN del jersei que portava Helena Jubany quan va ser assassinada a Sabadell el desembre del 2001. En un primer moment, la família de la víctima va anunciar que havia hagut d’avançar els diners d’aquesta actuació. Situació que, hores després, el Departament de Justícia va esmenar. Segons han confirmat fonts de la família a través de les xarxes socials, serà l’administració competent qui es faci finalment càrrec dels costos.

La rectificació ha arribat hores després que la família emetés un comunicat criticant que havien hagut de pagar els 605 euros de la prova encarregada pel jutge, perquè la Generalitat s’havia negat a fer-ho.

“S’ha revisat l’expedient i us informem que el Departament de Justícia, drets i Memòria es farà càrrec del cost de la prov ai per tant es farà el rescabalament de la despesa als efectes oportuns, per tal que ho comuniqueu al vostre representat”.https://t.co/TnhWnuPNqK

— Fem Justícia Helena Jubany (@JubanyHelena) December 13, 2023