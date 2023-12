Oleguer Martrat ensuma el missatge que viu dins d’una ampolla de vi

Coneix pràcticament a la perfecció cada nota aromàtica del pràcticament mig miler de referències de vi que ofereix a la seva enoteca. D’entre els centenars d’ampolles que custodia a la botiga, destina una secció del prestatge als vins que s’han produït al parc agrari de Sabadell o Sant Llorenç Savall. Sabadellenquisme en estat pur. Oleguer Martrat fa molts anys que va decidir dedicar la seva vida al vi, ha recorregut Catalunya de vinya en vinya fins a arribar a la nostra ciutat, a Ambvi.

I ha cultivat la sensibilitat d’escoltar el vi, d’interpretar què han fet amb ell: si l’han tractat bé, si el raïm s’ha collit massa tard… “Les ampolles tenen vida, el vi evoluciona i obrir-ne una té el seu misteri. Es pot llegir, explica coses”. Ho relaciona amb mirar el rostre d’una persona desconeguda pel carrer i especular sobre quina vida porta. I com s’aconsegueix aquesta profunditat de coneixença? Martrat diu que obrint carpetes. Guardant la informació que només brinda l’experiència.

I és que el vi és més similar del que pensem a la vida humana: evoluciona, madura, té ferides (o no) i les pot expressar a aquell qui vol (o sap) veure-les. I l’expert ho extrapola amb cura al seu negoci: no només ensuma el vi per despullar el seu missatge, també escolta amb atenció el que diuen els seus clients. “Jo pregunto i la resposta em dona molta informació”. De fet, una de les seves satisfaccions personals és, precisament, quan encerta amb el que client buscava. O quan li confien els seus sopars de Nadal. “Em diuen què menjaran i aconsello un vi o un altre”.

Oleguer Martrat feia els seus primers passos l’any 1983, i va ser aleshores quan va decidir estudiar enologia. Fa 40 anys que estudia el vi –28 d’ells al grup Codorniu– en totes les seves fases i ha treballat tots els seus processos: des de plantar vinya, podar, esporgar, la verema… fins a vendre el producte final. Ha recorregut diferents punts de l’orografia catalana fins a arribar a la botiga que havia regentat durant anys la Txell Marull.

I quins consells enològics ens dona? Oxigenar el vi un cop se serveix a la copa, però molt lentament per no perdre informació del producte. Primer s’expressen els aromes més lleugers i volàtils. Després, els més densos. També recomana ser neutre quan una persona s’inicia en el món del tast i anar informant el cervell de la informació que rep.