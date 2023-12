El centre social l’Obrera ha organitzat aquest dissabte una jornada en suport a Palestina. Amb activitats culturals, gastronòmiques i esportives l’espai ha aprofitat el dia per solidaritzar-se amb el poble palestí i denunciar els atacs de l’exèrcit israelià a la població civil de Gaza. Així doncs, durant tot el matí, l’edifici s’ha omplert de banderes palestines i activitats.

La cita s’ha organitzat conjuntament amb la Comunitat Palestina, qui ha assistit amb alguns dels seus membres. Un d’ells, Mazeed Khalilia, part de la junta directiva del col·lectiu, ha explicat la seva visió dels fets que succeeixen al seu país natal. “A Gaza s’està vivint una massacre i els organismes internacionals no fan res, ja hi ha 20.000 palestins assassinats i cada dia en són més”, ha assegurat. Segons Khalilia la situació actual de la franja és “dramàtica” i per això és important que “es facin tantes mostres de solidaritat com sigui possible”. És per aquest motiu que ha agraït moltíssim la iniciativa i col·laboració amb l’Obrera.

Els actes han acabat amb un dinar tradicional palestí i s’han complementat amb la manifestació convocada a la tarda a Barcelona.

Fotos Aina Torres