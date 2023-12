El pàrquing del centre de Sabadell avança amb retard acumulat

El Govern de Sabadell vol avançar passes en el llarg recorregut per unir l’aparcament de la plaça del Doctor Robert amb el del passeig de Manresa, encara pendent que es facin les obres per adequar-lo i poder disposar d’unes 500 places d’aparcament soterrades en ple centre de la ciutat. L’executiu preveu aprovar al ple municipal d’aquest dilluns a la tarda iniciar el procediment per revocar la concessió que encara té Saba fins al 2029. Es tracta d’una carpeta que acumula diversos retards, principalment perquè l’alcaldessa, Marta Farrés, va dir fa dos anys que les obres començarien a principis d’aquest any i que el nou pàrquing resultant entraria en funcionament el 2024.

Amb el tràmit que el Govern -que té majoria absoluta- preveu aprovar aquest dilluns, s’aprova iniciar els tràmits per finalitzar la concessió, de manera que l’Ajuntament recuperarà la possessió del pàrquing de Doctor Robert. Fer-ho, però, tindrà un cost que el consistori xifra ara en 755.467 euros, sensiblement menys que els 1,1 milions d’euros previstos inicialment fa dos anys, ja que a mesura que avança el temps i queda menys per acabar el contracte, el cost es redueix. El govern liderat per Farrés calcula aquest import “tenint en compte el valor de les inversions que falten per amortitzar, els beneficis futurs que deixarà de percebre el concessionari i els possibles danys i perjudicis que aquest pugui al·legar”.

Saba podrà presentar al·legacions a la proposta de resolució del contracte que li presentarà l’Ajuntament. El regidor Eloi Cortés ha apuntat que “aquest és el preu que han determinat els nostres serveis tècnics i, si no hi estan d’acord, podran al·legar i veurem si ens posem d’acord”.

Un cop superat aquest tràmit i signada la resolució del contracte amb Saba, l’Ajuntament de Sabadell podrà contractar les obres per unir els dos aparcaments en un de sol, que tindrà entrada pel carrer de la Salut-plaça de l’Àngel i sortida pel passeig de Manresa (la rampa actual, reduïda). S’ha descartat la idea que s’havia contemplat d’obrir una sortida pel carrer de les Valls. L’entrada del carrer del Pedregar i la sortida del carrer del Sol s’eliminaran. Les obres consistiran a adequar i habilitar l’aparcament, ja que actualment només està feta l’estructura de formigó. És a dir, s’haurà de fer la instal·lació elèctrica, totes les qüestions relacionades amb la seguretat i, evidentment, pintar les 440 places d’estacionament de cotxes i 54 de motos. Entre aquestes places, 14 seran per a persones amb mobilitat reduïda i, com a mínim, hi haurà 11 punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Canvis en la rampa de sortida

El Govern manté la intenció de reduir més de la meitat l’espai que ocupa actualment la rampa de sortida del passeig de Manresa, davant de l’Acadèmia de Belles Arts. La previsió és que la rampa actual només ocupi un 44% de l’espai que ocupa avui dia, ja que en part es cobrirà per guanyar espai per als vianants i es reformarà la barana per reduir el seu impacte visual.

Més de 10 milions d’euros

La voluntat municipal és que el cost d’aquestes operacions l’assumeixi la futura empresa concessionària de l’aparcament. L’Ajuntament calculava fa dos anys que serien uns 4,5 milions d’euros, que caldrà veure quant acaben sent tenint en compte la inflació; Cortés ha indicat que es determinarà quan es redacti el projecte definitiu. I el Govern també vol que qui gestioni la infraestructura també assumeixi el cost del rescat de Saba (els prop de 755.000 euros) i el que va costar comprar l’aparcament del passeig Manresa a FGC el 2019, 4,8 milions d’euros. En total, més de 10 milions d’euros per una concessió que també s’haurà de conèixer més endavant quina durada tindrà.