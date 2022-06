1,1 milions d’euros: el cost de recuperar la concessió del pàrquing de Doctor Robert

El ple de l’Ajuntament de Sabadell debatrà aquest dimarts a la tarda el procediment per recuperar la concessió del pàrquing de SABA a la plaça del Doctor Robert. Es tracta d’un moviment necessari per poder tirar endavant el projecte d’unió d’aquest aparcament amb el dels FGC al passeig Manresa, però perquè tiri endavant, el consistori preveu indemnitzar l’empresa amb 1,1 milions d’euros. Per primer cop, també, es posa data al final d’aquesta concessió: 30 de juny del 2023. Si tot va com preveu l’executiu local, en un any tornarà a tenir el control del pàrquing i podrà avançar els tràmits per unir els dos aparcaments.

Ara cal rescindir la concessió, que finalitza d’aquí a gairebé set anys, el 15 de febrer de 2029. Si el ple aprova aquest punt de l’ordre del dia, l’empresa SABA podrà presentar al·legacions, tant per la pròpia resolució del contracte com la indemnització per compensar els danys i perjudicis que pugui ocasionar aquest canvi.

Un cop es tanqui aquesta carpeta i arribat al 30 de juny del 2023, es vol treure a licitació el projecte d’obres per unir els dos aparcaments i fer les actuacions necessàries per posar-los en marxa, incloent la supressió de l’entrada pel carrer del Pedregar i la sortida del carrer del Sol, ja que un cop units, l’accés es farà pel carrer de la Salut i la sortida, pel passeig de Manresa. Per aquest motiu, el ‘nou’ pàrquing no entraria en funcionament abans del 2024, segons la previsió del consistori.

Més de 10 milions d’euros

Si finalment la indemnització és d’1,1 milions d’euros, se sumaran als 4,8 milions d’euros que va costar comprar l’aparcament a FGC el 2019 -un tràmit iniciat pel quadripartit- i als 4,5 milions d’euros que l’Ajuntament preveu que costin les obres per posar-lo en marxa. Una suma total de 10,4 milions d’euros que el Govern té la intenció que acabi pagant l’empresa que acabi tenint la concessió del nou aparcament.

Cal tenir en compte que actualment el que és el pàrquing de Ferrocarrils, al passeig Manresa, només té construïda l’estructura, però cal fer-hi totes les instal·lacions i pintar. En total tindrà 500 places d’aparcament.