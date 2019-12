Llum verda a la compra del pàrguing del Passeig Manresa

L’Ajuntament de Sabadell ha donat llum verd a la compra del pàrquing soterrat del centre, que es troba entre el passeig de la Plaça Major i el Passeig Manresa. Es tracta d’una infraestructura que es va originar amb el perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a la ciutat i amb la creació de la nova estació del centre, al setembre del 2016, però que mai ha entrat en funcionament.

L’alcaldessa, Marta Farrés, ho va anunciar durant la trobada de Nadal amb la premsa, un tràmit, però que havia de passar, un cop la interventora municipal va donar el vist-i-plau, pel ple municipal, que aquest dimarts, vigília de Nadal, s’ha reunit de manera extraordinària. Així, el consistori destinarà 4,8 milions d’euros.

La previsió és poder fer front a l’import abans que acabi l’any, de manera que es pugui aprofitar la partida consignada per a l’exercici 2019, d’acord amb la modificació del crèdit aprovada al ple municipal de setembre amb els vots a favor del govern (PSC i Podem) i l’abstenció de Junts per Sabadell i Ciutadans.

Lourdes Ciuró, en la seva intervenció, ha destacat que la compra del pàrquing és “una oportunitat per revitalitzar el centre” després de 30 anys de provisionalitat al Passeig de la Plaça Major. “Hem de trobar una fórmula intel·ligent d’explotació perquè el cost de l’aparcament no sigui dissuassori, amb una tarifació que permeti deixar el cotxe amb tranquil·litat i no faci triar entre deixar el cotxe o sortir a sopar”, ha explicat.

José Luís Fernàndez, que avui actuava com a portaveu de Ciutadans ha demanat explicacions sobre el cost final de la compra. “Tampoc no tenim clar com es compensarà la concessionària Saba”, ha afegit.

Maties Serracant, portaveu de la Crida i exalcalde, ha lamentat que no s’ha fet cas de les previsions fetes quan ell era al capdavant de l’executiu local. “Segons dades del mandat passat, molt puntualment se superava el 60% de l’ocupació en els aparcaments de la ciutat, queda un 40% de places buides en hores punta de matí i tarda, pensem que som davant d’un mal negoci”, ha expressat.

Des d’ERC, el portaveu, Gabriel Fernàndez, ha destacat que el futur de l’aparcament passa per tres idees clau: “Que tingui un preu assequible, que hi hagi una gestió pública a càrrec de Vimusa perquè els guanys siguin 100% per a la ciutat i no per a interessos privats, i substituir les actuals zones de pàrquing en superfície descongestionant el centre de cotxes”, ha apuntat.

En segona ronda d’intervencions, la regidora Mar Molina ha assegurat que com ella, molts ciutadans es veuen empesos a utilitzar el cotxe: “Jo visc al sud i no puc venir en bicicleta, he de venir en cotxe”, ha expressat. En aquest sentit, ha carregat contra Gabriel Fernández, retraient que el 4 anys “no han estat capaços” de resoldre la situació del pàrquing del centre.

Lourdes Ciuró ha tornat a intervenir demanat un pla per al centre, assegurant que espais de zona blava com el del Vapor Turull no tenen sentit en el centre de la ciutat. José Luís Fernàndez ha carregat la gestió per la compra. “El pàrquing estava pagat, FGC, que no sap què fer amb ell, volia vendre’l, primera notícia si li va oferir a l’anterior govern pagar-ho a terminis”, ha apuntat, en referència a la documentació que han pogut examinar aquests darrers dies.

Maties Serracant, per seu cantó, van comptabilitzar l’ocupació. “La rendibilitat de l’aparcament soterrani resultant dels dos que hi ha era baixa, força compromesa, i creixement econòmic no hauria d’anar associat a que hi hagi més cotxes al centre de la ciutat, Terrassa acaba de tancar l’aparcament històric del Portal de Sant Roc, al centre, abans de al finalització de la seva concessió”, ha expressat. L’exalcalde ha afegit que es pot compensar els diners que la Generalitat deu a la ciutat en forma de compensació, que suposaria un estalvi de 700.000 euros d’IVA.

Gabriel Fernàndez ha respost a Molina. “Espero que la compra del pàrquing no sigui perquè potser pugui venir en cotxe al centre”, ha assenyalat en to de broma. “No vam poder arribar a un acord, però hem de buscar el més convenient per la ciutat”, ha afegit. “No és igual pagar 5 milions d’euros al comptat que fer-ho a terminis, o intercanviar-los a la Generalitat per deute que tenim amb ells”, ha puntualitzat.

Finalment, el punt ha prosperat amb els vots a favor del govern (PSC i Podem) i Junts per Sabadell, mentre que ERC i Ciutadans s’han abstingut, i la Crida per Sabadell hi ha votat en contra.

La situació actual

L’aparcament és, ara mateix, un espai buit, el no res al bell mig de la ciutat, amb dues plantes subterrànies. Ocupa l’espai que hi ha comprès entre el carrer i l’estació. Propietat d’FGC, es va idear per acollir un aparcament soterrat i dinamitzar, així, la possibilitat d’arribar en cotxe fins el centre i facilitar la connexió amb el tren, però també per ajudar a dinamitzar comercialment el centre. Tot i això, durant el mandat passat es va valorar destinar-ho a altres usos que no fossin l’aparcament de vehicles, una opció, però, que mai va acabar de convèncer.

La voluntat del govern passa per reprendre la seva posada en funcionament, i per aquest motiu el primer pas és adquirir-ne la propietat. Un cop sigui de la ciutat, caldrà treballar en el projecte per posar-lo en funcionament, i això passarà, d’entrada, per connectar-lo amb l’aparcament soterrat ja existent sota la plaça Doctor Robert, tal i com ja es preveia en el projecte inicial. Això, però, requerirà rescatar-lo, una infraestructura que actualment gestiona l’empresa Saba.

De fet, la firma ha registrat fortes pèrdues en l’explotació d’aquest aparcament, entre altres per les obres que el centre ha experimentat en els darrers anys, les més destacades les del Passeig de la Plaça Major per crear l’estació del ferrocarril. Amb tot, el tancament de l’accés que hi havia originàriament al Passeig de la Plaça Major, i que va quedar clausurat al 2009 per les obres en superfície, van dur empresa i consistori a enfrontar-se judicialment, donat que la firma considera que es va vulnerar el contracte signat al 1988, i que expira al 2029.

Això demanarà temps, de la mateixa manera que ho requerirà habilitar els accessos, que ara mateix es troben al passeig Manresa, just a tocar amb el carrer les Valls.

Urbanització del Passeig

El Passeig de la Plaça Major haurà de redefinir-se, assegurant que el dibuix que finsa ara tenia l’Ajuntament (que no era un projecte, ha destacat) tenia certes mancances. Es tracta d’una tasca que ha assumit el cap d’Urbanisme, que té experiència en localitats com Sant Cugat, on les zones ajardinades imperen en el teixit urbà.

“Hi havia un primer esbós i l’hem dotat de més verd, i no comptem amb la pèrgola prevista, ens hem acostumat a un passeig diàfan, amb una línia visió que veus fins el final, i la pèrgola tenia un cost d’un milió d’euros i ara els podrem traspassar a tenir més zones verdes, a part d’un punt d’aigua i llum”, explicava Farrés la setmana passada. L’alcaldessa preveu que entre el primer o el segon trimestre de l’any vinent es pugui tenir un primer dibuix elaborat, i que quedi fet en aquest mateix mandat. “I tancat ja d’una vegada el debat del Passeig”, sentencia.