La davallada de notes en l’informe PISA té moltes lectures a Catalunya. La vulnerabilitat que viuen alguns estudiants és, segons la Generalitat, un dels factors clau que hauria propiciat la caiguda en picat del rendiment en comprensió lectora o matemàtiques de l’alumnat català. La segregació escolar a Sabadell –que fa referència a la desigual distribució de l’alumnat vulnerable i el no vulnerable en els diferents centres d’una xarxa educativa– és una d’aquelles assignatures pendents des de fa anys. Un debat, que amb la sotragada en aquestes proves, ha quedat reobert, novament.

Sabadell evoluciona adequadament, però lluny d’aconseguir l’aprovat. Mentre que el curs 2013/2014 la segregació era d’un 57% a primària i d’un 41% a secundària al municipi, al curs 2022/2023 va caure fins al 39% a primària i al 32% a secundària, segons xifres del Departament d’Educació. Segons alerta la Fundació Bofill, però, un municipi té una segregació escolar considerada alta si la seva dissimilitud està per sobre de 30% a primària i de 20% a secundària. Uns índexs que situen Sabadell encara dins la zona vermella, malgrat la millora

Segons un informe del Síndic de Greuge de Catalunya, però, on Sabadell comptabilitza més segregació és en la distribució d’alumnat amb necessitats educatives especials. Al municipi la xifra de segregació en estudiants amb NEE s’alça fins al 46% a primària, segons el recompte del curs 2022/2023; tres punts per sota del curs 2021/2022, quan registrava quasi 1 de cada 2 alumnes (un 49%).

Un pacte contra la segregació

“El que s’està fent per revertir la situació a Catalunya, i també a Sabadell, és inèdit a nivell mundial”, assegura Joan Cuevas, director general d’Innovació Educativa, Digitalització i Currículum d’Educació. Una de les mesures incloses en el Pacte Contra la Segregació que la Generalitat va impulsar l’any 2019 passa per identificar l’alumnat vulnerable abans de fer la preinscripció escolar. “D’aquesta manera intentem fer una bona distribució entre els centres i evitem canviar alumnes dels centres on ja estan escolaritzats”, detalla Cuevas, que afegeix que “això garantirà que d’aquí a quatre anys tinguem una xarxa educativa absolutament diferent de la que tenim ara”. Segons el sabadellenc, a ciutats de més de 20.000 habitants amb nivells de segregació elevats històricament, com Sabadell i Terrassa, ja s’està començant a visualitzar que els percentatges estan baixant significativament.

En clau municipal, l’Ajuntament desplega cada any el programa municipal Ciutat i Escola, que ofereix activitats complementàries del currículum escolar per enriquir els projectes educatius dels centres i combatre la segregació, l’abandonament, el rendiment acadèmic i la relació entre les escoles i les empreses.