La segregació escolar és el percentatge d’estudiants vulnerables que haurien de canviar de centre educatiu perquè tots els centres del municipi tinguessin la mateixa composició social; una assignatura que Sabadell té travessada des de fa anys. Les dades facilitades pel Departament d’Educació constaten que Sabadell ha progressat adequadament per revertir aquesta desigualtat en els últims deu anys. Ha passat d’un 57% de segregació a primària i un 41% a secundària, el curs 2013-2014; a un 39% a primària i un 32% a secundària, en xifres del curs passat. Una millora considerable, que, malgrat tot, encara no permet a Sabadell marcar la casella d’aprovat. Un municipi té una segregació escolar considerada alta si la seva dissimilitud està per sobre del 30% a primària i del 20% a secundària.

El programa Ciutat i Escola

El programa municipal Ciutat i Escola, que ofereix activitats complementàries del currículum escolar per enriquir els projectes educatius dels centres, és una de les puntes de llança de l’Ajuntament per combatre les desigualtats a la comunitat educativa sabadellenca. “Principalment, té quatre eixos de millora: la segregació, l’abandonament, el rendiment acadèmic i la relació entre les escoles i les empreses”, va apuntar Manuel Robles, regidor d’Educació, a l’acte de signatura de l’adhesió al Consell d’Entitats, el passat dijous. En aquest nou curs, el consistori oferirà un total de 389 activitats organitzades per 79 entitats i empreses de la ciutat, en el marc d’aquest programa.

“Aquest és un programa viu, en constant actualització, amb membres que arriben i d’altres que marxen cada curs”, va exposar Robles, per donar la benvinguda a les tres noves entitats organitzadores que s’han sumat aquest any a la divulgació d’activitats educatives. L’Associació Solar dels Gats, que van constituir-se com a entitat per salvar els felins que malvivien al terreny del carrer de Raimon Casellas, presenta una activitat que té per objectiu sensibilitzar envers el respecte i la convivència amb els gats de la ciutat. Per la seva part, la Fundació MAIN proposa set iniciatives relacionades amb la salut mental i els cànons estètics, la gestió de l’ansietat i la frustració o els rols i estereotips de gènere. Finalment, l’Associació sociocultural Inspira presenta ‘Taller Estràbic’, una proposta de treball a l’aula amb el grup de músics Xiula, sobre la diversitat i els vincles afectius dels companys i les companyes amb una mirada intercultural.