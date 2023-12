Cau la nit a la plaça del Doctor Robert i l’indret s’omple de visitants. Amb l’arribada de l’època nadalenca, l’espai queda envaït per un esperit únic en aquestes dates. Una atmosfera que només es viu durant un mes, en una Fira de Santa Llúcia amb una vintena de parades on no falten tions, ponsèties, caganers i tota mena de figures del pessebre pròpies d’aquest temps.

Entre els paradistes s’estén una sensació de satisfacció, confirmant que l’afluència i les vendes han estat bones aquest any. “En general, hi ha hagut molt moviment cada dia i, en particular, estem molt contents. Gairebé cada dia hem venut molt”, diu Oriol Planell, venedor de JPG Decoració Nadalenca, una de les parades. Cada any, narra, s’ofereixen nous elements. Enguany, alguns productes s’han colat entre els grans èxits: “Ha triomfat els aiguaneus, però també els adhesius pensats pel públic infantil. I la figura del Soldadet”, detalla.

Malgrat que la mirada sempre s’obre a noves tendències, si una aroma es respira en el mercat nadalenc és tradició. “El tió sempre acaba sent el protagonista principal. Però també es demanen rams i articles més concrets”, diu sobre els gustos dels compradors Montserrat Torrents des de la parada de Tions Artesans. “La gent ve. S’ha fet una aposta molt forta, amb iniciatives com el calendari. I això crida molt”, afegeix.

La visita a l’indret, obert fins aquest divendres a Sabadell, és una cita consolidada en l’agenda de milers de ciutadans, que aprofiten les dates per fer les darreres compres per decorar la casa com cal. Sigui a Doctor Robert, Sant Roc, la Rambla o el passeig de la Plaça Major, el mercat nadalenc s’ha enfortit els darrers anys en un emplaçament on es construeix un univers propi, amb el Llaminer i tots els personatges sabadellencs de Nadal donant color i fent caliu.

Visites d’arreu

“Venim cada any des de Castelló. Tenim família a Sabadell i venim a passar les festes aquí. Coneixem el Llaminer i tot l’univers nadalenc. És una idea que han integrat també en altres punts d’Espanya, com per exemple d’on venim nosaltres, que han amplificat el desplegament nadalenc per a la ciutadania”, detecta Llorenç Portalés, de la mà del Lluc, un jove veí de Sabadell. “Molta gent, quan arriba Nadal, vol això. I trobo bé que es faci aquesta cobertura”, resumeix.

La Fira de Santa Llúcia ja compta amb 75 anys d’història. Avui, convertida a la ciutat en l’epicentre d’un món que barreja tradició i modernitat, adaptant-se als nous temps sense renunciar a l’ànima genuïna de tota la vida.

Alternativa nadalenca

Malgrat que la fira de Doctor Robert diu adeu divendres, fins al 5 de gener els sabadellencs tenen una opció per continuar submergits en el món de Nadal. La Fira Artesana de Nadal a Sabadell (FANSA) va obrir les seves portes a la plaça del Gas el passat cap de setmana.

Després d’un 2022 amb algunes queixes pel canvi d’ubicació, la Fira viu una nova edició amb 16 parades i les il·lusions renovades esperant millors resultats. Enguany, la cita, que compta amb la presència d’artesans d’arreu d’Europa, arriba a la 26a edició a la nostra ciutat i com a gran novetat presenta uns taps de suro que tenen una figureta del Llaminer, figura il·lustre a la ciutat.