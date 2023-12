L’oposició, sobre el pla 2027: “Falten coses bàsiques”

L’oposició veu ‘peròs’ als plans que té el govern de Marta Farrés per aquest mandat. El govern municipal va dibuixar divendres quina serà l’estratègia en el proper mandat: deixa enrere les grans obres –o grans equipaments– per a centrar-se a arreglar carrers i places.

El Govern municipal va presentar un pla on posava sobre la taula les seves prioritats en fins al 2027 en un pla de 97 milions d’euros, que se centren especialment en l’espai públic.

Però l’oposició no ho veu del tot clar: “Estem acostumats als anuncis de pluja de milions del govern de Marta Farrés amb projectes que fa anys que són sempre els mateixos, i que, majoritàriament, venen del nostre mandat”, ha criticat Gabriel Fernàndez, portaveu d’ERC. El líder dels republicans ha carregat contra el govern, que indica que “és un dels més cars de la història”, i apunta que “el percentatge d’execució és de dos de cada deu euros”.

Des de la Crida han celebrat que s’hagi posat la mirada en fer una ciutat més verda i sostenible, però no veuen clar que aquest projecte passi del paper al carrer. “Es continua sense apostar per accions reals. Són promeses i més promeses…”, considera Anna Lara, portaveu de la Crida per Sabadell.

Sabadell en Comú Podem i el PP s’han mostrat especialment crítics amb el contingut del pla. Els comuns posen l’accent en l’aposta per les polítiques socials “en un moment en què la ciutadania està patint una crisi social, econòmica i també ecològica”. Joan Mena, portaveu dels comuns a Sabadell, considera que cal preveure més recursos en polítiques que pensin en la gent i no pas en el carrer” i apunta que es poden fer compatible fer inversions en espai públic i en acció social, polítiques educatives i ecològiques. “No podem invertir més en voreres que en persones”, va reblar.

També des del PP troben a faltar una clara aposta per l’habitatge públic, on posa l’accent Cuca Santos (PP): “L’accés a l’habitatge és la màxima prioritat”. Però Santos també troba a faltar l’aposta per una major mobilitat pública, solucionar els problemes d’aparcament a alguns barris i la manca d’oci nocturn. “Hi ha altres elements més importants que la xapa i pintura”.