Com serà Sabadell el 2027? Ningú té una bola de vidre per fer un pronòstic, però l’alcaldessa, Marta Farrés, ja té el full de ruta per a tot el mandat. En la tradicional trobada amb la premsa per Nadal, ha ensenyat les seves cartes per als pròxims quatre anys: no es faran més equipaments, però a canvi es millorarà l’espai públic de la ciutat.

El Govern municipal ha presentat un pla per invertir 97 milions d’euros fins al 2027, que inclou noves pacificacions de carrers, millorar parcs i zones verdes, renovar l’asfaltatge, voreres i zones d’estacionament, augmentar la neteja i renovar el clavegueram. Una estratègia amb què Farrés vol apropar-se als “problemes del dia a dia” i allunyar-se dels grans projectes i obres. Com en la Barcelona posa’t guapa de Maragall als anys noranta, ara Sabadell es vol posar al dia amb un seguit de mesures:

Zones verdes

Parc de les Aigües, el del Nord (i el Jardí del Sud)

Els nous parcs de la ciutat –el de les Aigües i el del Nord– estan pendents des de fa anys i ara entren en la fase final de les obres. Farrés ha reconegut que els projectes originals, anteriors a la seva etapa com a alcaldessa, “no li agradaven com quedaven”. La seva obertura s’ha endarrerit, doncs, per modificacions que inclouen més arbrat i espais verds i d’estada. Amb tot, Farrés ha actualitzat el calendari –i amb la boca petita– s’ha compromès a inaugurar-los el 2025.

El projecte que torna a l’agenda municipal és el Jardí del Sud, que juntament amb el projecte de remodelació del Mercat de Campoamor, pretén transformar tot l’àmbit i convertir-lo en un “pulmó verd” per als veïns. Es preveu una inversió de 2,2 milions d’euros en aquest mandat, però no hi ha data d’inici d’obres.

6.800 arbres nous a l’espai públic i a parcs existents

El full de ruta inclou plantar 6.800 arbres fins al 2027, fet que suposarà una inversió de 6,6 milions d’euros. L’objectiu és reduir l’impacte de la situació d’emergència climàtica que travessa la ciutat. “Volem reduir la contaminació i abaixar la temperatura de la ciutat, i ho farem a través dels espais verds”, ha afirmat l’alcaldessa.

S’introduirà un miler d’arbres més a espais com el parc del Taulí, al voltant de Castellarnau, l’avinguda de Pablo Iglesias, el bosc de Can Deu i el parc del Quebec, entre d’altres, i es reforçaran zones com els parcs Catalunya i el Central del Vallès, que s’han de convertir en “boscos urbans”, segons l’alcaldessa, que també s’ha compromès a millorar rotondes i mitjanes amb arbrat i plantes arbustives.

Enmig de la sequera, el gran dubte no és com plantar arbres i plantes, sinó com mantenir-les i que no morin. En aquest sentit, s’ultima un nou pla amb Cassa per ampliar el sistema gota a gota i d’aigua regenerada a la ciutat perquè l’arbrat pugui sobreviure “independentment” de les restriccions d’aigua que s’apliquin en cada moment.

En la mateixa línia, el pla preveu instal·lar 51 tendals més a centres educatius de la ciutat que serviran de nous espais d’ombra.

Espai públic

Renovació de vies principals, places i camins escolars

Després de molts anys d’espera, el pla de mandat incorpora la renovació d’eixos principals de la ciutat, entre els quals hi ha el passeig sorgit del soterrament del tren entre Can Feu i Gràcia, que actualment és un descampat on creixen les herbes. El projecte compta amb un pressupost estimat de 2,5 milions d’euros.

També es preveuen dos altres reformes demandades com la renovació de la ronda de Collsalarca (3 milions d’euros) i de la via d’Alexandra (1,6 milions d’euros). El Govern municipal també es compromet a renovar una desena de places a diferents punts de la ciutat, com la de les Acàcies (Can Deu), Magdalena Calonge (Hostafrancs) i Vall d’Aran (la Planada). El pla compromet la instal·lació de 300 papereres i 800 bancs nous arreu de la ciutat.

I no és novetat, però es mantenen al calendari d’obres tant els camins escolars de les escoles Joan Montllor, la Trama i Amadeu Vives. Un exemple de “no pacificar per pacificar”, sinó de fer les pacificacions “ben fetes”, ha dit Farrés en una clara referència a la Crida.

Asfalt i voreres noves (i més netes)

“Moltes voreres estan en mal estat”, constata l’alcaldessa, reproduint una de les queixes més repetides pels veïns de Sabadell. El pla de mandat es compromet a renovar més de 70.000 metres quadrats de calçades i voreres. La renovació dels carrers de la República, Calassanç Duran i l’avinguda de la Pau suposaran una inversió d’1,4 milions d’euros, però també es preveu asfaltar carrers a altres punts de la ciutat.

En total, la previsió és gastar 8,8 milions d’euros en els pròxims quatre anys tant en una nova pavimentació com en les voreres. Entre els espais més emblemàtics, es preveu la renovació de tot l’eix central, tant la Rambla com el passeig Manresa i la via Massagué.

Totes les reformes es faran en compliment del nou pla d’accessibilitat, que preveu l’eliminació de barreres arquitectòniques i tecnologia sonora als semàfors més antics, entre altres accions de millora per als invidents i les persones amb mobilitat reduïda.

De la mateixa manera que hi haurà renovacions, Farrés insisteix que hi haurà més neteja i millores en el clavegueram per poder fer front a una ciutat on cada cop es produeixen més plagues, especialment els mesos d’estiu.

Sostenibilitat

Ampliació de la flota d’autobusos de TUS

En el document del mandat s’ha previst l’adquisició de 25 autobusos de baixes emissions, entre híbrids i elèctrics. Actualment, la flota sostenible de TUS està per darrere d’altres ciutats similars, amb un 45% d’híbrids i la resta convencionals. També es millorarà la freqüència de la línia 55. La zona de baixes emissions, el 2025 Tots els elements vinculats a la zona de baixes emissions (ZBE), com parquímetres, càmeres, panells i altres senyalitzacions, s’instal·laran al Centre de Sabadell l’any que ve amb l’objectiu que es comencin a aplicar les restriccions a partir del 2025, tal com van acordar els alcaldes de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità. Alguns dels canvis a l’espai públic ja han començat.

On queden els grans projectes?

Que no hi hagi nous equipaments no vol dir que s’abandonin els que s’estan construint, defensa Farrés. El Portal Sud, el nou accés viari entre la Gran Via de Sabadell i la C-58, és el més ambiciós amb una inversió que pràcticament arriba als set milions d’euros. Una xifra similar al nou pavelló dels Merinals que, segons les previsions, s’inaugurarà l’any que ve.

Entre les històries que mai s’acaben figuren dos temes que depenen de l’Estat: la ronda Nord de Sabadell i Terrassa i la cessió de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament per poder fer les consultes externes del Taulí. “M’agradaria que arribés a bon port”, ha assegurat Farrés. Així mateix, l’alcaldessa demanarà a l’Estat que traspassi l’edifici de Correus de la Via Massagué. Una de les idees és construir-hi habitatge públic.

Pacte PSC-Junts: “Ens entenem bé amb el Lluís”

En clau més política, l’alcaldessa de Sabadell manté la seva voluntat d’arribar a acords fora de la ciutat –com es fa amb l’Arc Metropolità– i també dins, en què el PSC ha incorporat Junts al Govern municipal. “Ens entenem bé amb el Lluís. La col·laboració ens fa més forts i ens enriqueix”, ha exposat en referència al líder de Junts i sisè tinent d’alcaldessa, Lluís Matas, també present a la trobada amb la premsa, en què també ha assistit la mà dreta de l’alcaldessa i número 2 del Govern, Pol Gibert.

“No volem governar sols. La ciutat la fem entre tots“, ha afirmat Farrés, que destaca que el PSC és “capaç de pactar i sumar” quan és necessari i de “teixir aliances” més enllà del Govern municipal, com en l’acord del Mercat de Campoamor.