Digestius teatrals per als empatxos de Nadal

Contra els empatxos de Nadal, digestius culturals. Sabadell acollirà simultàniament la representació de tres molt bones propostes teatrals, el 25 de desembre a les 21h. El Teatre Sant Vicenç estrenarà Nominicidi; la Joventut de la Faràndula oferirà l’única funció de la comèdia Rumors i la companyia Il·lús Teatre representa el cabaret literari Una altra menja freturo que em saciï millor, a la sala CavaUrpí.

Sant Vicenç

Sota la direcció de Toni Ferrer, i amb l’assistència de Carles Blanco, Nominicidi parteix d’un sopar entre família i amics. Una discussió sobre si és apropiat el nom que han triat l’Anna i el Vicenç pel seu fill genera una espiral incontrolable de confessions, però també bromes constants.

L’obra vol “fugir dels tòpics dramatúrgics de les comèdies de saló” i reflexionar sobre com gestionar allò que ens costa dir, però que és necessari, a qui tenim més a prop.

A taula, s’hi abocaran “veritats que es converteixen en arma de destrucció massiva” i “rancúnies” guardades. I sabrem que hi ha “noms prohibits” i “noms autoritzats”. Hi participen Laura Lozano, Marc Pont, Montse Pallarès, Lluís Olivella i Marcel Castillejo. Es podrà veure els dies 25 i 29 de desembre i el 12, 13, 19, 20 i 28 de gener

Il·lús teatre

Les funcions nadalenques de la companyia, sota la direcció de Jordi Fité, ja són una tradició per Sabadell. Sota un títol que posa a prova la memòria, Una altra menja freturo que em saciï millor, Il·lús Teatre barreja reflexió, poesia, humor i música en directe. El repartiment estarà integrat per Jep Barceló, Marina Prades, Santi Ricart, Marta Tricuera i Montse Vidal. L’obra, segons Jordi Fité, parteix “del desig de reivindicar la utilitat de tot allò que aparentment no serveix per a res, però que en canvi és l’essència d’allò que ens ha fet humans i ens ha diferenciat de les altres espècies animals: la cultura”.

L’obra es representa a la CavaUrpí del 23 al 30 de desembre, exceptuant el dia 24.

Joventut de la Faràndula

Rumors és una versió de la comèdia homònima de Neil Simon, sota la direcció de Quim Carner i Ivan Pérez. Curiosament, el punt de partida i el desencadenant de la trama és semblant a l’obra del Sant Vicenç: una festa d’aniversari que es converteix en un encreuament de malentesos i confusions.

L’obra promet una “xarxa de mentides i suposicions amb identitats equivocades i reaccions còmiques”. Hi actuen Salvador Peig, Jessica Martín, Lídia Inglada, Joan Monistrol, Carné, Carmina Pla, Miquel Rosselló, Júlia Company, Núria Rexach i Núria Viadé.