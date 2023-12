El FS Sabadell Femení guanya i es col·loca líder de Divisió d’Honor

Cop sobre la taula del FS Sabadell Femení per a tancar un excel·lent 2023 al capdavant de la Divisió d’Honor. Les de Xavi Muñoz s’han imposat a la pista del fins ara líder CFS Les Glòries a domicili (1-2) en el partit endarrerit de la jornada 9. Un enfrontament on hi havia més que els punts en joc, com deia el tècnic a la prèvia, i on les arlequinades han mostrat que la seva candidatura a l’ascens és ferma. Un cop d’efecte en tota regla.

L’inici ha estat molt intens i molt d’hora ha arribat el primer gol del FS Sabadell, en pròpia porteria d’Aina Castaño. També han estat protagonistes les targetes en uns primers compassos de gran tensió. Laura Vilà ha pogut igualar el marcador per a les locals deixant tot per decidir al segon temps. Tot semblava indicar que s’arribaria al final del partit amb el repartiment de punts, però gairebé sobre la botzina ha arribat el premi. Gemma Font ha aconseguit el segon gol sabadellenc per a assaltar el lideratge i fer un pas de gegant a la classificació. El FS Sabadell Femení ara és primer, en zona d’ascens, i es queda com a únic equip invicte de la categoria amb 8 victòries i un empat.