Ensurt per l’incendi d’una zona de barraques a Montcada i Reixac

Els Bombers de la Generalitat han treballat en l’extinció d’una zona de barraques a tocar de la C-33 a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) que no ha deixat ferits. L’avís del foc es va rebre dilluns a les 20.42 hores en un assentament de barraques al Pla d’en Coll. Nou dotacions dels Bombers, amb suport de Bombers de Barcelona, van atacar les flames, que havien començat en una zona d’hortes i matolls i s’havien estès fins a les construccions.

A banda de les barraques, també s’han calcinat vehicles i materials diversos. A les 23.13 hores ja no hi havia flama, però les tasques de remullar s’han allargat fins a les 09.00 hores.

El passat 3 de novembre, una trentena de persones van ser evacuades per un altre incendi que havia tingut lloc en la zona d’horts on hi ha un assentament de barraques a la carretera la Roca BV-5001 del municipi vallesà. Aleshores, els Bombers van haver de mobilitzar dinou dotacions del cos.