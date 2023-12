Reserva cita amb Ses Majestats a Castellar

El Palau Tolrà de Castellar es convertirà de nou en el Palau Reial que acollirà Melcior, Gaspar i Baltasar per veure els infants de la vila just abans de passar per totes les llars a deixar-hi els regals que hagin demanat el pròxim dia 6 de gener. Ses Majestats i la resta d’emissaris arribaran el dia 3 de gener i s’instal·laran al Palau Reial fins al dia 4 de gener. A més, els dies 1 i 2 de gener ja es podrà anar a visitar les Ambaixadores.

Enguany, els infants i les seves famílies podran gaudir de la representació teatral “L’enigma de la Nit de Reis” que els permetrà descobrir el regal més especial que podem rebre tots durant la nit màgica de Reis. Les representacions es faran als Jardins del Palau, els dies 3 i 4 de gener de 2024 des de les 17 h i fins a les 21.30 h. Les entrades seran gratuïtes, però caldrà reservar dia i hora prèviament.