Joan Dausà emociona el Principal amb el seu concert de Nadal

L’últim gran concert d’aquest 2023 ha tingut nom i cognom, Joan Dausà. I és que el cantant de Sant Feliu del Llobregat ha fet vibrar el Teatre Principal aquest dissabte amb el seu concert de Nadal. L’artista ha actuat a la ciutat dins d’una petita gira nadalenca-amb concerts en acústic- i també enmig de la gira que celebra els seus 10 anys dalt dels escenaris. D’aquesta manera el públic sabadellenc ha pogut gaudir del seu repertori abans d’acabar l’any i abans del concert de final de gira que té previst al Palau Sant Jordi el pròxim 20 de gener.

Vespre d’èxits

L’espectacle era una cita esperada i s’ha notat. Minuts abans de l’obertura de portes ja s’ha pogut veure una llarga cua fora el Principal. Arribada l’hora, i a poc a poc, els presents han anat ocupant les butaques. Dalt l’escenari esperava un piano i un fons amb llumetes, simulant un cel ple d’estels. L’atmosfera, al ser en acústic, ha estat tendre i propera i com bé ha dit Dausà en iniciar el concert “és un format que m’agrada, és com tornar a l’essència”.

Després de les presentacions s’ha encès la llum i ha començat el so del piano. Amb la seva veu melòdica, d’aquelles que atrapen, Dausà ha començat el seu repertori amb ‘La teva veu’. D’aquesta manera, l’artista, ha iniciat un camí dividit en blocs que ha recorregut els seus majors èxits. Gairebé dues hores amb cançons d’amor, melancolia i esperança.

El públic partícip

Així doncs, els primers temes s’han dedicat al cor. Un solo de veu i piano, però, en què el cantant no ha estat sol. Ja que també ha aprofitat per interactuar amb el públic. Amb la idea de convertir l’espectacle en “una sobretaula de Nadal”, Dausà ha iniciat la ‘conversa’ amb una petita broma sobre Terrassa. L’acudit ha fet certa gràcia i ha aconseguit l’objectiu, connectar amb els presents.

A continuació, també ha fet befa de la distribució del teatre i ha generat un altre moment de rialles i aplaudiments tot preguntant qui l’havia escoltat prèviament i qui ho feia per primer cop.”Amb la gira m’agrada proposar un viatge personal i reflexiu”, ha expressat amb sinceritat i basant-nos en la reacció del públic es pot dir que ho ha ben assolit.

Records sabadellencs

És ben sabut que les lletres de Dausà, com les de molts artistes, reflecteixen moments de la seva vida. El que ha estat prou curiós és comprovar que algunes de les seves melodies tenen relació amb Sabadell. Així doncs, cançons com ‘I no tocava a terra’-que també ha sonat- han fet que l’artista recordés a una exparella sabadellenca que va tenir i tots aquells moments viscuts a la nostra ciutat.

Però no s’ha quedat només aquí, i és que el cantant també ha parlat de la família amb ‘Pina’-dedicada a una de les seves filles-, el drama dels refugiats amb ‘Com plora el mar’ o altres temàtiques com la superació personal d’Ara som gegants’. Tampoc s’ha deixat ‘Truca’m’, ni Buenos Aires, moment en què ha demanat que el públic cantés la tornada. Aquest instant ha generat un gran clímax amb la major part del públic aixecada i movent els braços. A continuació, Dausà ha prosseguit amb èxits com ‘Si ens veiessis’ i el seu famós ‘Tot anirà bé’, escrit en pandèmia i que “ja és una cançó de tots”, com bé ha assegurat.

El gran final

Tot concert té el seu final i el de l’artista de Sant Feliu també l’ha tingut. Un moment especial, la cirereta del pastís amb dues de les seves melodies més aclamades, el ‘Jo mai mai’ i una de les seves últimes novetats ‘Per nosaltres i els de dalt’. Un comiat molt especial, ple de sentiment nadalenc que ha posat el públic dempeus i s’ha coronat amb una llarga ovació per dir adeu, tant a Dausà com a l’any que s’acaba.