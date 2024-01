Aprendre de Madrid

[Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

He passat el Cap d’Any a Madrid, allotjat en un apartament al cèntric Barrio de las Letras. Sembla impossible que, en tants pocs metres quadrats, es pogués concentrar tal quantitat de talent literari: Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo… A més dels autors del Segle d’Or de les lletres castellanes, també s’hi pot seguir el rastre de Bécquer, Pérez Galdós, Valle-Inclán, Lorca, Hemingway… En definitiva, un patrimoni immaterial que Madrid ha sabut posar en valor, sobretot gràcies al paper actiu del Círculo de Bellas Artes.

Certament, es conserven alguns elements històrics molt interessants. En especial, l’excepcional casa museu Lope de Vega, el Teatro Español o els miralls que van inspirar l’esperpent de Valle-Inclán. Ara bé, dels cafès literaris en queda ben poca cosa, les restes de Cervantes no són visitables, l’hotel que va allotjar Hemingway i Dos Passos durant la Guerra Civil va ser enderrocat, etc. És a dir, amb relativament pocs elements preservats han aconseguit generar una gran experiència de visita. La pregunta és com. En essència, a través de cinc instruments:

El primer són cartells informatius a les parets d’edificis on s’explica el seu passat en l’àmbit literari. El segon, extractes d’obres inscrites a terra. El tercer, escultures d’autors, sobretot ubicades en places. El quart, fulletons informatius i material accessible online molt ben editat. I, finalment, visites amb guies ben documentats que ajuden a relligar-ho tot.

A Sabadell, aquest 2024 encetem la capitalitat cultural. Malgrat que, avui dia, tinc ben poca informació al respecte, vull creure que serà un èxit i que omplirem la ciutat d’activitats. Amb tot, crec que es tracta també d’una gran oportunitat per reflexionar sobre com posar en valor el llegat de la Colla de Sabadell. Ben poques ciutats a Catalunya poden presumir d’haver estat protagonistes d’un moviment literari d’aquest calibre i és una llàstima que no el sapiguem reivindicar i aprofitar.

Com heu vist, les eines utilitzades per Madrid són fàcilment exportables a Sabadell. Manca creure-s’ho i voler-hi apostar de veritat. Manca, potser també, una mica més d’orgull i estima vers el nostre passat.

Us desitjo un gran any i no oblideu que “la vida es un sueño y los sueños, sueños son”.